Westerburg Dicke Socken, gestrickte Mützen oder Schals – kaum ein Advents- oder Weihnachtsmarkt, bei dem diese Klassiker aus Wolle fehlen. Als Rohmaterial dient in der Regel Schafwolle. Doch es gibt eine Alternative, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut: Alpaka-Wolle. Wie vielseitig verwendbar sie ist und welch hervorragenden Eigenschaften diese Naturfaser hat – darin sind Karin und Heiko Micke aus Westerburg mittlerweile Experten.

Vor zwei Jahren schafften sich die Ruheständler Suri-Alpakas aus Spaß an der Freud an (die NWZ berichtete). Doch schon bald stellte sich ihnen die Frage: Was tun mit der Wolle, die einmal im Jahr geschoren wird. „Da fallen pro Tier etwa zwei Kilo an“, sagt der 68-jährige Heiko Micke, der zurzeit sechs der aus den Anden stammenden Tiere beherbergt. Ehefrau Karin beschloss, das Spinnen zu lernen. Und somit war mit der Haltung der südamerikanischen Kamelart zugleich ein zweites Hobby geboren.

Aber ehe ein Wollknäuel aus 100 Gramm Faden fertig ist, sind zig Schritte aus Waschen, Kardieren (erstes Ausrichten der losen Textilfasern zu einem Vlies), Trocknen, Kämmen, Färben, Spinnen und Wickeln notwendig. „Weil das Kardieren per Hand harte Arbeit ist, geben wird die Wolle nach dem Vorreinigen zu einer Firma, die über entsprechende Maschinen verfügt“, erklärt Heiko Micke.

Doch nicht nur textile Waren wie Stulpen, Stolas, Adventskränze, Hand- und Hausschuhe haben die Mickes bereits aus Alpaka-Wolle hergestellt. „Aus den Haaren des Beinfells, die fürs Spinnen zu kurz sind, lassen wir Seife und Shampoo machen“, sagt Karin Micke. Die 65-Jährige schwärmt von den positiven Eigenschaften bei Hauterkrankungen: „Ihre Inhaltsstoffe lindern den Juckreiz bei Neurodermitis, Schuppenflechte und Akne.“ „Seife und Shampoo mit und ohne Duft lassen wir in Friesoythe herstellen, da man dazu ein bestimmtes Zertifikat benötigt“, so die ehemalige Altenpflegerin.

Doch die Begeisterung der Mickes für Alpaka-Wolle geht noch weiter: „Da die Fasern hohl sind, sind sie nicht nur leichter als Schafwolle, sondern besitzen auch eine größere Thermowirkung – halten also noch wärmer.“ „Wenn ich mal Ohren- und Bauchschmerzen habe“, erzählt Karin Micke, „dann nehme ich mir eines von meinen ,Aua-Kissen‘, in dem nur reine Alpaka-Wolle steckt – das wirkt wie eine Wärmflasche.“

Zudem könne die Hohlfaser mehr Feuchtigkeit aufnehmen und reguliert nach außen abgeben. Das ist vor allem bei Strümpfen praktisch, ebenso wie die antibakterielle Wirkung, da Alpaka-Wolle weniger Wollfett (Lanolin) besitzt als Schafwolle. Dadurch ist die Geruchsbildung geringer.

„Während vielen Leuten Schafwolle zu kratzig ist, fühlt sich Alpaka-Wolle nach der Verarbeitung ganz weich und seidig an“, ist die Westerburgerin vollauf begeistert.

Da Alpakas hierzulande immer noch Exoten sind, haben Produkte aus ihrem Vlies auch ihren Preis. 100 Gramm Strickwolle kosten im Verkauf um die 30 Euro. „Alpaka ist teurer als Kaschmir“, weiß Karin Micke.“ Dennoch: Reich werden könne man damit angesichts der aufwendigen Verarbeitung nicht.

Und weil die Mickes ständig Fragen zu Alpaka-Wolle und -Produkten gestellt bekommen, veranstalten sie erstmals am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr auf ihrem Hof am Dorfweg 49 in Westerburg einen Tag der offenen Tür, bei dem sich alle Interessierten informieren können. Parallel dazu bieten sie selbst gefertigte Produkte an und zeigen Kleidungsstücke eines Unternehmens, das peruanische Alpaka-Wolle aus fairem Handel bezieht.