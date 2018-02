Neue Wege in der Landwirtschaft

Strengere Auflagen, kritischere Verbraucher und gleichzeitig eine Preisspirale, die nur einen Weg zu kennen scheint: nach unten. Viele Landwirte – insbesondere kleine und mittlere Betriebe – sind an einem Punkt angelangt, an dem sie sich entscheiden, neue Wege zu gehen, um ihr Einkommen zu sichern. In unserer Reihe „Zukunft Landwirtschaft“ stellen wir unseren Lesern in loser Folge Menschen vor, die ihre ganz persönlichen Schlüsse aus der Entwicklung in der Agrarbranche gezogen haben.