Westerburg Vlies der Götterwird die Faser der Alpakas genannt, weil sie zu den besten überhaupt gehört. Wer Alpakas halten will, muss sich mindestens zwei anschaffen, weil sie Herdentiere sind. Als Platzbedarf sind zu berücksichtigen: 1000 Quadratmeter pro Tier plus 100 Quadratmeter für jedes weitere. Die Lebenserwartung eines Alpakas liegt zwischen 20 und 25 Jahren.

2005 wurde durch die Alpaca Association ein modernes Herdbuchsystem für Alpakas eingeführt.

Sie wirken richtig knuffig mit ihrem fransigen Pony, dem zotteligen Fell und ihren großen braunen Augen. „Aber Vorsicht“, warnt Heiko Micke lächelnd, „nicht zu tief in die Augen schauen, sonst verliebt man sich sofort in sie.“ So war es auch dem 66-jährigen Westerburger vor einigen Jahren ergangen, als er zum ersten Mal Alpakas sah, und diese sofort sein Herz und das seiner Frau Karin eroberten. Doch damals züchteten sie noch Traber für die Rennbahn. Für den Ruhestand stellte sich das Ehepaar ein ruhigeres Hobby vor.

Nicht unter 2500 Euro

„Unsere Enkelin und ihre Freundin schlugen uns eines Tages vor: Wenn wir euch ein Alpaka kaufen, dann bekommen wir ein Pferd.“ Aus diesem „Deal“ sei jedoch nichts geworden, „weil Alpakas zum Züchten nicht unter 2500 Euro zu bekommen sind“, erzählt Heiko Micke, seit Februar in Rente. Dennoch ließ das Ehepaar die Idee, auf Alpaka-Zucht umzusteigen, nicht los. Im September 2017 wurden die beiden Stuten „Peaches“ und „Peruvian Avalyne“ sowie Hengstfohlen „Joaquin“ gekauft. Im Februar kam Hengst „My Shadow“ dazu.

Sie alle gehören zur Alpaka-Rasse „Suri“. „85 Prozent der Züchter in Deutschland züchten mit Huacaya“, weiß der ehemalige Landmaschinenverkäufer Heiko Micke. Die Suris seien die Vollblüter unter den Alpakas. „Bei den Pferden haben wir schon Vollblüter gezüchtet, da wollten wir das bei den Alpaka auch.“ Ihr Temperament bereitet jedoch nicht immer Freude: „Die spucken und schlagen schon mal“, sagt frühere Altenpflegerin Karin Micke. Dafür sei ihre Wolle weicher – vergleichbar mit der der Kaschmirziege. Manchmal wollten die scheuen Tiere aber auch schmusen: „Nur streicheln auf dem Kopf mögen sie nicht so gerne“, so die Erfahrung der Mickes.

Seit dem 2. Juni herrscht noch mehr Leben in ihrem Alpaka-Gehege: „Peaches“ brachte Fohlen „Pauline“ zur Welt. „Vorher haben wir noch einen Geburtshilfe-Kursus besucht, auch wenn es bei Alpakas nicht viel anders läuft als bei Pferden“, erzählt Karin Micke. Schwieriger sei es dagegen einen Tierarzt zu finden, der sich mit der aus Südamerika stammenden Kamelart auskenne: „Da haben wir in Hude einen Argentinier ausfindig gemacht.“ Auch das Scheren könne nicht jeder. „Wir haben zwei Emsteker gefunden, die selbst züchten.“

Bis zu vier Kilo Wolle

2,5 bis vier Kilo Wolle werden vor Sommerbeginn vom Körper der vierbeinigen Anden-Bewohner rasiert. Karin Micke will die Wolle künftig selbst spinnen: „Ich habe mir schon ein Spinnrad bestellt. Von dem Garn kann ich dann Strümpfe stricken.“ Aus der minderwertigeren Wolle werde Seife hergestellt. „Die Hände werden damit sehr weich, weil die Wolle viel Lanolin enthält“, so die 63-Jährige.

Beim Futter sind die aus Peru stammenden Suris genügsam: „Sie bekommen vor allem Heu und Gras und etwas Kraftfutter.“ Brot, Äpfel oder Wurzeln könnten dagegen schwerwiegende Magenprobleme hervorrufen.

Laut sind die Suris eher selten: „Nur beim Decken schreit der Hengst so laut, dass ich vorher die Nachbarn warnen muss“, lacht Karin Micke.

Die Mickes haben großen Spaß an ihrer kleinen Tierfamilie. Und schon bald geht es darin noch turbulenter zu: Alpaka-Dame „Avalyne“ bekommt im August ihr Fohlen.