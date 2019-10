Wildeshausen Der Landkreis Oldenburg erhöht in den nächsten drei Jahren die Gebührensätze für die Müllabfuhr und die Selbstanlieferung an den Wertstoffhöfen. Dafür hat die Kreisverwaltung am Dienstag im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss in Wildeshausen verschiedene Gründe angeführt. Der Ausschuss stimmte dem Beschlussvorschlag zu.

Die Überschüsse der Gebührenausgleichsrücklage, die in den vergangenen sechs Jahren zur Verringerung der Abfallgebühren geführt haben, seien nahezu aufgebraucht. Die Ende 2019 voraussichtlich noch vorhandenen Überschüsse in Höhe von einer Million Euro seien bei der aktuellen Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt worden. Somit seien die anfallenden Kosten der Abfallsammlung, -bewirtschaftung und -entsorgung fast vollständig über Gebühren zu decken und nicht mehr zu einem großen Teil über die Rücklage.

Ein weiterer Grund für höhere Müllgebühren ist das Rückwärtsfahrverbot für Müllfahrzeuge. Deshalb entschied der Landkreis, wie berichtet, zwei kleinere Sammelfahrzeuge für die separate Abfuhr in kleinen Seitenstraßen ohne Wendemöglichkeit zu finanzieren.

Die Erlöse für Papierabfall sind nach Angaben der Kreisverwaltung deutlich gesunken. Sie reichten zwar noch zur Kostendeckung der Papierabfallsammlung aus, wirkten sich aber darüber hinaus nicht mehr gebührenmindernd aus.

„Die Gebühren im Bereich der Abfallwirtschaft bleiben allerdings im Vergleich zu Nachbarkommunen auf einem niedrigen Niveau“, so die Kreisverwaltung. Die Mehrbelastung für einen typischen „Musterhaushalt“ (80 Liter Restabfall bei zweiwöchentlicher Leerung, 80 Liter Bioabfall und Papierabfall) beträgt monatlich 2,30 Euro (27,60 Euro im Jahr) und für einen anderen „Musterhaushalt“ (120 Liter Restabfall mit zweiwöchentlicher Leerung, 120 Liter Bioabfall und Papierabfall) monatlich um 3,15 Euro (37,80 Euro im Jahr).

Die Grundgebühr, die pro Haushalt erhoben wird – unabhängig von der Personenzahl – erhöht sich um 7,20 Euro von 38,40 auf 45,60 Euro. Laut Kreisverwaltung deckt die Grundgebühr insbesondere Vorhaltekosten wie Umschlagstation, Wertstoffhöfe, Problemstoffsammelstellen und Grünabfallsammelplätze. Ein großer Kostenblock sei auch die gebührenfreie Abholung des Sperrmülls und die Sperrmüllanlieferung mit Karte in Neerstedt.