Wirtschaft: Fahrzeugbauer zieht nach Ahlhorn um

Wildeshausen /Ahlhorn Die Firma NTM Entsorgungssysteme verlässt Wildeshausen. Nach Auskunft von Geschäftsführer Dirk Schernes kauft das finnische Unternehmen in Ahlhorn ein 2,4 Hektar großes Gelände. NTM baut Seitenlader-Müllfahrzeuge und produziert auf dem Hüffermann-Gelände an der Ahlhorner Straße in zwei Hallen. Der Mietvertrag läuft bis Ende 2021.

„Wir wären gern in Wildeshausen geblieben, haben hier aber kein passendes Grundstück gefunden“, sagt Schernes. „Und auf das geplante Industriegebiet Wildeshausen-West können und wollen wir nicht warten. Wir befinden uns in einem dynamischen Prozess.“ Das Industriegebiet Wildeshausen-West war am Donnerstagabend auch Thema im Stadtrat (siehe Seite 14).

Die Stadt habe dem Unternehmen zwar an der Visbeker Straße ein Grundstück angeboten, das liege aber in einem Gewerbegebiet, angrenzend an ein geplantes Wohngebiet. „Wir sind ein Industriebetrieb“, so Schernes. „Wir wollen künftig auch sandstrahlen und lackieren. Außerdem haben wir viele Transporte. Da stoßen wir mit den Lärmimmissionen in einem Gewerbegebiet an Grenzen.“

Am Zeppelinring in Ahlhorn seien die Bedingungen ideal. Auch logistisch sei das Industriegebiet gut angebunden. 4,5 Millionen Euro will NTM investieren.

Das Unternehmen wurde 2011 in Deutschland in Kooperation mit der Firma Hüffermann gegründet. 2016 begann die Produktion in Wildeshausen. Dieses Jahr stellt NTM 70 Müllfahrzeuge her, so Schernes. Im Vorjahr seien es 52 gewesen, 2018 28. Aktuell würden 30 Mitarbeiter beschäftigt. Die finnische Gruppe agiert europaweit. Inzwischen gehört NTM komplett zu der finnischen Gruppe.