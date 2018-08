Wildeshausen /Aumühle Gleich der erste Termin der Zwangsversteigerung für die Gaststätte Visbeker Braut an der B 213 in Wildeshausen-Aumühle (direkt bei Steinloge) hat zum Verkauf geführt. Am Dienstagmorgen hat Cord Naber (Koopmann Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG in Kirchhatten) nach einem Bieterduell im Amtsgericht Wildeshausen die Immobilie für 150 000 Euro ersteigert. Der Verkehrswert lag bei 165 000 Euro.

Ein benachbartes Grundstück, auf dem eine Schützenhalle und ein Gartenhaus stehen, ersteigerte ebenfalls Naber für 67 000 Euro (Verkehrswert von 35 000 Euro). In beiden Fällen hatte der Wildeshauser Unternehmer Karsten Scheele lange Zeit mitgeboten. Was er mit der Immobilie und den Grundstück plant, ließ Naber offen. „Wir haben einige Ideen“, sagte er, ohne Details zu nennen.