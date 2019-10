Wildeshausen Vor drei Jahren sind an der Kornblumenstraße und dem zweiten Teil der Fliederstraße – also im Baugebiet „Vor Bargloy“ in Wildeshausen – die ersten Wohnhäuser errichtet worden. Inzwischen sind fast alle Grundstücke bebaut, so dass die Stadt nun den Endausbau der Straßen angeht. Sie werden wie im ersten Bauabschnitt rund um den „Fuchsbau“ gestaltet. Die Fahrbahnen werden im Farbton „Herbstlaub“ gepflastert, die Kreuzungen mit einem dunklen anthrazitfarbenen Betonsteinpflaster und die Parkbuchten in hellem Anthrazit. Beete sind ebenfalls vorgesehen. Bei den Straßen handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Wohnbereich. Dort dürfen Autos nur Schrittgeschwindigkeit fahren.

Nach Auskunft von Baudezernent Manfred Meyer wird die Ausschreibung gerade vorbereitet. Er geht davon aus, dass nach dem Winter mit dem Endausbau begonnen und er bis zum Sommer dauern wird.

Im Baugebiet nördlich des Bargloyer Weges wird gerade kräftig gebaut. Bis die dortige Straße „Bargloyer Heide“ endgültig ausgebaut wird, dauert es noch einige Zeit.

Südlich des Bargloyer Weges wird ein weiterer Bauabschnitt erschlossen. Es sind die Gersten- und Roggenstraße. Dort sind 18 Wohnbaugrundstücke vorgesehen, die nach Aussagen von Meyer um ein Vielfaches überzeichnet sind. Zunächst werden zwölf Bauplätze vermarktet, die anderen sechs, wenn der benachbarte Landwirt seine Tierhaltung an der Stelle aufgegeben hat. Vertraglich soll das spätestens Ende 2021 der Fall sein. Dort kommt die im Frühjahr beschlossene neue Vergaberichtlinie für Wohnbaugrundstücke erstmals zur Anwendung.

Noch ein Stückchen weiter Richtung Westring soll im kommenden Jahr die Weizenstraße erschlossen werden. Dort ist geplant, eine städtische Kindertagesstätte zu bauen. In der Nähe befindet sich auch die noch nicht gebaute Trasse der seit Jahren diskutierten Entlastungsstraße. Sie soll einmal die Visbeker mit der Ahlhorner Straße verbinden und den Westring entlasten. Ein erstes Stück an der Visbeker Straße existiert bereits – die Buchbinderstraße. Sie soll nächstes Jahr bis zum Bargloyer Weg verlängert werden.

Das gesamte Gebiet wird von einer Hochspannungsleitung durchschnitten. Unterhalb entstehen mehrere Regenrückhaltebecken.