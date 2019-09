Wildeshausen Bei sechs Ja- und drei Nein-Stimmen hat der Wildeshauser Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt am Dienstagabend im Stadthaus dem Beschlussvorschlag zugestimmt, eine Regenrückhaltung mit Versickerung unter dem Kinderspielplatz an der Dittmarstraße zu errichten.

Der Hintergrund: Laut Ausschussvorlage läuft an der Bargloyer Straße bei Starkregen immer noch der Regenwasserkanal über. Der Engpass befindet sich an der Einmündung Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße in die Bargloyer Straße.

Drei Varianten sind laut Verwaltung untersucht worden: 1. Ein unterirdischer Speicher ohne Versickerung mit einem Fassungsvermögen von 900 Kubikmetern und Gesamtkosten von 400 000 Euro, 2. ein unterirdischer Speicher mit Versickerung, ebenfalls einem Volumen von 900 Kubikmetern und Gesamtkosten von 377 500 Euro. Die dritte Variante für 300 000 Euro sieht einen Regenwasserkanal von der Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße durch die Hermann-Ehlers-Straße zu einem vorhandenen Regenrückhaltebecken vor. Das entsprechende Becken müsste Richtung Süden vergrößert und der dort befindliche Kinderspielplatz Richtung Süden umgebaut werden. Es würden jedoch 1300 Quadratmeter Fläche für diese Variante benötigt.

In den Beschlussvorschlag wurde Variante zwei genommen: Ein Regenwasserkanal soll in den Fußweg zum Kinderspielplatz Dittmarstraße gelegt werden. In einer sogenannten Rigole wird das Wasser schließlich unterirdisch gespeichert. Solch ein Pufferspeicher ist bereits vergangenes Jahr auf dem Gelände der Hauptschule errichtet worden. Durch Kies und ähnliche Materialien lässt er das Regenwasser zudem versickern.

Kritisch merkte Heiner Spille (UWG) an, dass die Rigole aus Kunststoff besteht.

Da die Haushaltsmittel derzeit nicht zur Verfügung stehen, müssten diese in den Folgejahren bereitgestellt werden. Die Verwaltung hat für das Finanzplanungsjahr 2023 400 000 Euro für den Haushalt angemeldet.