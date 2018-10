Wildeshausen Die Erweiterung des Gymnasiums Wildeshausen wird fast 40 Prozent teurer als geplant. Die Kreisverwaltung spricht von Mehrkosten in Höhe von 1,38 Millionen Euro. Damit würden die Kosten bei insgesamt 4,88 Millionen Euro liegen. Mit diesen Zahlen geht die Kreisverwaltung am Dienstag, 16. Oktober, 17 Uhr, im Kreishaus Wildeshausen in die öffentliche Sitzung des Schul- und Kulturausschusses.

In diesen Herbstferien will der Landkreis mit dem Neubau beginnen. Aktuell ist das Gelände zwischen Musiktrakt und Sportplatz eingezäunt, ein paar Pflöcke sind eingeschlagen. Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude. Darin soll im Erdgeschoss eine neue Mensa eingerichtet werden. Der Trakt enthält zudem acht allgemeine Unterrichts- und sechs Gruppenräume.

Wie kommt es zu diesen Mehrkosten? Laut Kreisverwaltung lassen die Ausschreibungen für den BBS-Neubau in Wildeshausen erkennen, dass mit dem bisherigen Baukostenschlüssel von 1500 Euro pro Quadratmeter nicht mehr gerechnet werden kann. Derzeit geht das Bauamt von 1800 Euro aus. Das alleine bedeute bereits Mehrkosten von 570 000 Euro.

Brandschutz anpassen

Ferner musste nach Darstellung der Kreisverwaltung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens die Planung für den Brandschutz angepasst werden, was zu einer Vergrößerung des Baukörpers um 37 Quadratmeter führe. Das bedeute Mehrkosten von 66 600 Euro.

Drittens sei es 2017 bei der Kostenschätzung zu einer Fehlberechnung gekommen. Statt der Bruttogeschossfläche sei die Nettofläche berechnet worden. Die Differenz: 275 Quadratmeter. Das bedeute nach den aktuellen Berechnungen Mehrkosten von 495 000 Euro. In der Folge ergäben sich auch zwangsläufig höhere Honorare für die externen Fachplaner in Höhe von 115 000 Euro.

Diese Kostensteigerungen führten die Kreisverwaltung zur der Überlegung, ob eine Mensa aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt noch zu vertreten ist. Darüber muss der Kreistag entscheiden. Jedoch kann nach Angaben der Kreisverwaltung die Mittagsversorgung in der Cafeteria im Hauptgebäude des Gymnasiums aus brandschutzrechtlichen sowie hygienischen Anforderungen nicht beibehalten werden. Zudem sei am jetzigen Ort eine Ausweitung der Kapazitäten nicht mehr möglich. Benötigt würden 150 Plätze. Eine Kooperation mit der benachbarten Hauptschule war aufgrund der Kapazität von 80 Plätzen schon im Vorfeld verworfen worden.

Neue Bauabläufe

Diese erheblichen Mehrkosten erfordern voraussichtlich eine Anpassung der Bauabläufe in den gleichzeitig stattfindenden Projekten an anderen Schulen, sofern an einer Fertigstellung zum Sommer 2020 – erstmalig wieder 13. Jahrgänge am Gymnasium – festgehalten werden soll. Die Kreisverwaltung will zu den Haushaltsberatungen einen Vorschlag zum Umgang mit den Schulbauprojekten unter Berücksichtigung der Mehrkosten am Gymnasium Wildeshausen sowie mit Blick auf die Gesamthaushaltssituation vorlegen, sich aber andererseits bemühen, denkbare temporäre Einschnitte so gering wie möglich zu halten.