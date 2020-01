Wildeshausen Auf den ersten Blick könnten Kunden meinen, Wolfgang Kolloge wäre neben dem Brötchen- auf Losverkauf umgestiegen. Der Inhaber der Bäckerei an der Harpstedter Straße in Wildeshausen greift in einen Eimer voller Papierstreifen. „Es ist eine riesen Umweltsauerei“, ärgert er sich. Bei den Papierstreifen handelt es sich um Kassenzettel. Seit 1. Januar gilt deutschlandweit die Bonpflicht: Einzelhändler müssen bei jedem Verkauf den Kassenzettel ausdrucken, um ihn dem Kunden auszuhändigen. Wegen der vielen Transaktionen ist der Ärger über dieses Gesetz besonders in Bäckereien groß.

Keine Kritik von Parteien

In den Papiereimer wandern die Kassenbons unter anderem auch in der Bäckerei Schnittker an der Westerstraße: „Die Kunden wollen die Bons meist gar nicht haben – sie lachen sich eher darüber kaputt“, macht Mitarbeiterin Christina Lüske deutlich, wie das neue Gesetz in dem Geschäft ankommt.

Anderswo werden die Kassenbons gesammelt: In der Bäckerei Diekhaus landen sie in einem Körbchen, in der Bäckerei Meyer in einem großen durchsichtigen Sack: „Es ist schon eine ganze Menge – mal sehen, was wir mit den ganzen Kassenbons machen“, sagt Petra Meyer. Auch in ihrem Geschäft gilt: „Die Kunden möchten den Bon nicht haben.“

Ebenso in der Bäckerei Kolloge: „Wir müssen die Kassenbons den Kunden regelrecht aufdrängen – sonst machen wir uns strafbar. Die Kunden schütteln nur mit dem Kopf“, sagt der Inhaber. Ein Blick in den randvollen Eimer zeigt, wie viele der Kassenzettel ohne Umwege im Müll landen.

Im Zuge des neuen Gesetzes mussten Kassen umgerüstet werden. In der Bäckerei Kolloge war dies nicht mehr nötig. Die elektronischen Kassensysteme müssen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) manipulationssicher gemacht werden. Mit anderen Worten: Steuerbetrug soll somit erschwert werden. „Uns wird pauschal vorgeworfen, dass wir betrügen wollen – das stört mich am meisten. In der deutschen Gesetzgebung gibt es die Unschuldsvermutung – darüber sollte der Staat mal nachdenken“, moniert der Bäcker- und Konditormeister. Er empfindet die Bonpflicht als Unverschämtheit. „Bei den Großen passiert nichts und die Kleinen bekommen einen drauf.“ Die „Großen“, damit meint Kolloge vor allem Unternehmen wie Volkswagen, das mit dem Abgas-Skandal für Schlagzeilen sorgt.

Wolfgang Kolloge wundert sich zudem, dass von etablierten Parteien wie der SPD öffentlich keine Kritik zur Bonpflicht kommt. Er warnt davor, die verbliebenen Bäckereien und weitere Handwerksbetriebe durch solche Regeln zu vergraulen. „ In den 70er-Jahren hatten wir in Deutschland 50 000 backende Betriebe“, schätzt der 60-Jährige. „Jetzt sind es vielleicht noch 10 000?“ Er selbst hat die 1958 gegründete Bäckerei 1988 von seinem Vater übernommen.

Keine Aufmerksamkeit

Wäre eine Demonstration in Berlin nach Vorbild der Landwirte für Kolloge eine Option? Der Konditormeister bleibt realistisch: „Wenn die Landwirte mit ihren Traktoren nach Berlin fahren, lösen sie viel mehr Beachtung aus, weil sie teilweise ein Verkehrschaos verursachen. Würde auch nur ein Teil der Bäcker nach Berlin fahren, hätte das nicht annähernd die Wirkung – es würde von der Öffentlichkeit nicht in dem Maße wahrgenommen werden“, vermutet der Konditormeister, bevor er sich erhebt und zurück in die Backstube kehrt. Dort wartet noch Arbeit auf ihn: Die Berliner, die besonders um Neujahr herum beliebt sind, müssen gedreht werden.