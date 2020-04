Breitbandausbau: Damit die Fußball-EM 2024 überall zu sehen ist

Wildeshausen Die Bedeutung des Internets zeige sich in der Corona-Krise mehr denn je. Es würden nicht nur mehr Videos gestreamt, sondern auch die Upload-Raten seien durch das viele Homeoffice deutlich in die Höhe geschnellt. Um so wichtiger sei es, den flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis Oldenburg zügig weiter voranzutreiben. Das hat am Donnerstag der Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Stefan Muhle, in Wildeshausen betont. Vor dem Kreishaus überreichte er Landrat Carsten Harings den Förderbescheid des Landes in Höhe von 2,4 Millionen Euro für die zweite Ausbauphase. Die hatte Ende Januar mit dem Spatenstich in Achternmeer begonnen.

Ziel ist jetzt, weiße Flecken abzubauen und den unterversorgten Haushalten mit weniger als 30 Mbit/s ein schnelleres Internet von bis zu einem Gigabit pro Sekunde anbieten zu können. Dafür werden jetzt 346 Kilometer Glasfaser verlegt. Versorgt werden 1000 Haushalte und 35 Schulen.

Die Kosten für die zweite Ausbauphase – die dritte ist in Planung – betragen rund zwölf Millionen Euro. Etwa zwei Millionen trägt die EWE, 4,9 Millionen der Bund, 2,4 Millionen das Land und 2,9 Millionen der Landkreis mit seinen Mitgliedsgemeinden.

Sowohl Muhle als auch Harings dankten für die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Kreis, sodass eine maßgeschneiderte Förderung ermöglicht worden sei. Der flächendeckende Breitbandausbau solle spätestens 2024 vollzogen sein, so Muhle, damit die Fußball-EM, die dann erstmals in Teilen nur im Internet übertragen werde, auch überall zu sehen sei.