Wildeshausen /Brettorf Die einst grüne Fläche im Krandel nahe des Pagenmarsch Wasserzugs gleicht einem See, Wassermassen rauschen durch den Huntestau, Sperrungen der Fußwege wie dem Bauernmarschweg sind eingerichtet: Die Folgen der starken Regenfälle und des damit zusammenhängenden Anstiegs der Hunte sind in Wildeshausen nicht zu übersehen.

Wie Jörg Kramer, Leiter des städtischen Bauhofs, mitteilte, wurden Freitag Teile des Bauernmarschwegs am Klärwerk, ein Weg in der Welgenmarsch sowie ein Fußweg am Stockenkamp gesperrt. Sollte der Pegel weiter steigen, werde auch ein Deichdurchlass am Nordring gesperrt.

Dass die Lage bei Weitem noch keine dramatischen Ausmaße annimmt, zeigt unter anderem die Reaktion von Dieter Hahn, Leiter des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft beim Landkreis Oldenburg. „Wir sind von Stufe drei weit entfernt“, sagte er noch am Freitagvormittag. Ab einem bestimmten Wasserstand werden über ein Meldesystem Stufen durchgegeben, erklärte der Amtsleiter. Der Stand am Freitag um 10.37 Uhr: Die Messpegel sowohl in Colnrade als auch in Huntlosen zeigten Stufe eins an. Mit 3,66 Meter war Colnrade 14 Zentimeter und Huntlosen mit 5,76 Metern vier Zentimeter von Stufe zwei entfernt.

Stufe zwei bedeutet, dass es stellenweise zu Ausuferungen kommen kann, fuhr Hahn fort, Stufe drei bedeutet „Gefahr größerer Überschwemmungen“. In Alarmbereitschaft sei der Landkreis derzeit also nicht – selbst wenn Stufe drei erreicht sei. Im Katastrophenfall helfe der Landkreis. „Ansonsten ist es Sache der Kommunen und Gemeinden.“

Ob der starke Regen für die Sperrung der K 236 Uhlhorner Straße in Brettorf verantwortlich ist, wird sich in den kommenden Tagen noch herausstellen: Horst Diekmann vom Straßenverkehrsamt des Landkreises teilte am Freitag mit, dass es dort zum Absacken von Schmutzwasserschächten gekommen ist. „Das kann besonders für Autofahrer gefährlich werden.“ Eineinhalb Wochen werden die Arbeiten dauern. Die Vollsperrung ist zwischen den Einmündungen Haidhäuser und Dehnkamp eingerichtet. Umleitungen sind über die B 213, die Iserloyer Straße (K 237) und die Gemeindestraße Stedinger Weg ausgeschildert. Der ÖPNV sei informiert, sagte Diekmann.

Wer selbst überprüfen möchte, wie sich der Wasserstand entwickeln wird, kann sich im Internet informieren, rät Herma Heyken, Sprecherin des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft-, Küsten- und Naturschutz.