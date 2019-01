Wildeshausen Mit gemäßigtem Tempo nähert sich Sigrid Schulze Temming-Hanhoff der Heemstraße. Konzentriert blickt sie über das Lenkrad hinweg auf die Querstraße. „Hier ist es manchmal schwer rüberzukommen. Da hat man manchmal schon zwei Minuten Zeit verloren. Eine Bedarfsampel wäre hier gut.“ An diesem Montagmorgen überquert der Bürgerbus Wildeshausen aber innerhalb weniger Sekunden die Straße.

Fahrerin seit Beginn

Ich begleite die 73-Jährige auf ihrer morgendlichen Route. Vor zwei Minuten, um 8.05 Uhr, sind wir am Bahnhof gestartet. Der Verein Bürgerbus sucht aktuell wieder ehrenamtliche Fahrer. Schulze Temming-Hanhoff ist seit 2011, also seit Beginn, Fahrerin. Und an diesem Morgen lässt sie sich über die Schulter – beziehungsweise übers Lenkrad – schauen.

Es ist ihre erste Schicht in 2019. Deswegen hatte die 73-Jährige, bevor wir gestartet sind, den Info-Bildschirm in ihrer Fahrerkabine überprüft. Mehrere Informationen kann sie sich damit anzeigen lassen: In wie vielen Minuten muss sie losfahren? Welche Haltestellen wurden nicht angenommen? Sie tippte sich kurz vor Start durch die Preise. 2,15 Euro kostet ein Einzelticket. Ein paar Cent teurer als im vorigen Jahr. „Viele Leute fragen am Monatsanfang nach einem Zehner-Ticket.“ Der Bürgerbus bietet Vierer-Karten und das Niedersachsen-Ticket an.

Über die Heemstraße geht es weiter Richtung Huntestraße. „Der Job macht Spaß. Es gibt sehr viele Stammgäste. Sehr familiär“, erzählt Schulze Temming-Hanhoff. „Das Feedback ist gut: ,Ach, ist das schön. Besser, als wenn wir mit dem Taxi fahren müssen’, sagen die Leute.“ Aber sie gibt zu: „Mit 75 reicht es dann auch.“ Der Bürgerbus braucht neue Fahrer. Dringend. Schulze Temming-Hanhoff überlegt, wie viele aktive Fahrer es derzeit gibt. „18. Das sind sechs zu wenig.“ Montags bis freitags gibt es 15 Schichten zu fahren. Heißt: Fast alle aktiven Fahrer müssen immer zur Verfügung stehen. Die Neuzugänge müssten nicht zwingend jede Woche parat stehen, sagt die 73-Jährige. „Die Leute könnten auch als Springer eingesetzt werden. Oder alle vier Wochen fahren.“ Herumgefragt habe sie oft. Nie hätten die Befragten Zeit. „Es ist sehr bedauerlich.“ Ob die Leute möglicherweise Angst davor haben, einen Bürgerbus zu steuern? „Ich glaube, dass es die Angst ist, sich für eine gewisse Zeit festlegen zu müssen.“

Wir erreichen die Huntestraße. „Die Autofahrer sind hier manchmal uneinsichtig“, sagt die ehrenamtliche Fahrerin. Einige wüssten offenbar nicht, dass Linienbusse grundsätzlich beim Abfahren von Haltestellen Vorfahrt haben. Wir setzen die Fahrt Richtung Harpstedter Straße fort. Leise ist das Radio zu hören. Noch ist der Bus leer. In solchen Situationen sei es dann schön, wenn das Radio wenigstens läuft, sagt Schulze Temming-Hanhoff. Vermehrt seien es Senioren, die den Bürgerbus nutzten. Sei es für den Einkauf oder den Arztbesuch. Deshalb sind die Haltestellen unter anderem nahe Supermärkten sowie Haus- und Tierärzten eingerichtet. In ihrer Schicht würden rund 22 Passagiere ein- und aussteigen.

Herausforderungen? Gebe es, wenn ein Rollstuhlfahrer in den Bus einsteige. Es sei schwer, die Klappe, die als Rampe dient, herauszuklappen. Eine Art Griff wäre gut. So, wie es die Bürgerbus-Kollegen in Ganderkesee haben. „Das möchte ich beim nächsten Treffen vorschlagen.“ Einmal im Monat kommen die Vereinsmitglieder zusammen, um sich auszutauschen.

8.37 Uhr. Ochsenbergweg. „Es gibt Kundschaft!“ Eine Familie, Eltern mit einem kleinen Kind, und eine junge Frau steigen ein. Maite Leukering nimmt hinten Platz. Die 19-Jährige nutzt unter der Woche jeden Morgen den Bürgerbus, um zum Bahnhof und von dort aus zur Arbeit nach Bremen zu gelangen. Um 9 fährt ihr Zug, um kurz vor 9 erreicht der Bürgerbus den Bahnhof. „Das ist praktischer. Der andere Linienbus ist eine halbe Stunde früher da.“

Fahrt zur Tochter

Es geht zurück über die Harpstedter Straße. Ingrid Meyer-Begemann steigt hinzu. „Frohes neues Jahr und alles Gute“, begrüßt sie Schulze Temming-Hanhoff mit einem Lächeln und nimmt Platz. „Sie sitzen?“, vergewissert sich die Fahrerin. Mindestens dreimal in der Woche, wenn nicht sogar mehr, nutze sie den Bürgerbus, sagt Meyer-Begemann. „Ich fahre zu meiner Tochter“, ergänzt die 68-Jährige. „In der Dr.-Dürr-Straße hält neben dem Bürgerbus sonst nur der Schulbus.“

Kurz vor 9 Uhr. Wir kommen wieder am Bahnhof an. Ich steige aus. Sigrid Schulze Temming-Hanhoff bleibt sitzen. Ihre Schicht endet um 11.30 Uhr. Die nächste kommt ganz bestimmt: nämlich jeden Montagmorgen.