Wildeshausen Was lange währt, wird endlich gut: Als der Wildeshauser Bäcker Jochen Meyer vor 15 Jahren das Eckhaus an der Burgstraße 5 in der Passage zum Gildeplatz kaufte, schwebte ihm und Ehefrau Petra dort eigentlich ein kleines Café vor. „Zu klein“ und „zu wenig Außenfläche“ winkten Ladenbauer jedoch ab. Außerdem eröffnete Meyer kurz darauf seine Filiale an der Pestruper Straße und das Café-Vorhaben geriet in den Hintergrund.

Doch jetzt gibt es neue Pläne für das Grundstück in bester städtebaulicher Lage. „Wir werden nach Pfingsten den seit Jahren unbewohnten Altbau abreißen und dann ein Stadthaus in klassischer Bauweise errichten“, sagt Meyer.

In Stephan Damke hat er den passenden Architekten für sein Vorhaben gefunden. „Wir planen ein echtes Juwel, ein Wohn- und Geschäftshaus in kompakter Klinkerbauweise, das dem Zeitgeist nicht zu sehr verpflichtet ist und mit Schildgiebel und Sprossenfenstern schöne Akzente setzt“, schwärmt Damke. Höhentechnisch bleibe man bewusst unter der Höhe des gegenüber liegenden Stadthauses.

„Wir wollen die Platzsituation aufwerten, Stilelemente aus der Umgebung aufgreifen und den Neubau harmonisch einfügen“, sagt der Architekt weiter. So passe der geplante Erker zum Beispiel gut zum alten Rathaus, das in Sichtweite sei. Ohnehin gehe Meyer das geplante Wohn- und Geschäftshaus nicht nur aus wirtschaftlichen Beweggründen an, sondern stecke auch viel Herzblut hinein. Demgemäß möchte der Bauherr die Loftwohnung im Obergeschoss mitsamt Familie auch selbst beziehen.

Insgesamt wird der Neubau über 550 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche sowie einen Aufzug verfügen. Im Erdgeschoss (80 qm) und im ersten Geschoss (140 qm) plant Meyer Gewerbe. Hier ist von Arztpraxen über kleine Läden bis zu Büros alles möglich. Interessenten für die Räumlichkeiten können sich bei ihm melden.

„Dem Bürgermeister sowie Teilen der Politik habe ich die Pläne bereits vorgestellt und bin dabei auf viel Zustimmung gestoßen“, freut sich Meyer.

Im Sommer soll Baustart sein. Mit der Fertigstellung des neuen Schmuckstücks in der Innenstadt rechnet Damke Ende 2019.