Corona: Kontrolleure auf Markt beschimpft

Wildeshausen 40 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung des Mindestabstands haben drei Mitarbeiter von Stadt und Landkreis am Donnerstag auf dem Wochenmarkt in Wildeshausen registriert. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Die Verstöße seien zwischen 10 bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt festgestellt worden. Grundlage sei der Paragraf 9 (Mund-Nasen-Bedeckung) der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gewesen. Zu diesen reinen Verstößen gegen die Verordnung habe sich oft die Uneinsichtigkeit der Bürger gesellt, die auf ihr Fehlverhalten hingewiesen wurden. Das sei bis zu Beschimpfungen und Pöbeleien gegen die Kreis- und Stadtbediensteten gegangen. Selbst ein Marktbeschicker habe das Kontrollteam beschimpft. „Die hohe Anzahl an Vergehen ist schon erschreckend. Aber das sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch bepöbeln lassen müssen, entsetzt uns. Da fehlt jegliches Verständnis und das werden wir auch nicht so hinnehmen“, reagierten Landrat Carsten Harings und Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski unisono.

Die Verwaltungschefs weisen noch einmal darauf hin, sich an die Regeln zu halten. Dazu gehöre die Mund-Nasen-Bedeckung und der Mindestabstand. „Das Corona-Virus begleitet uns noch eine gewisse Zeit. Darum kann ich nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, nicht durch Leichtfertigkeit oder Nachlässigkeit die Gesundheit anderer zu gefährden“, so Harings.