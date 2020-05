Corona-Krise: Erste Hotelbuchungen gehen wieder ein

Wildeshausen „Weiterkämpfen. Nicht den Kopf in den Sand stecken.“ Mit dieser Einstellung schaut Oliver Nicolai nach vorn, wenn er die Zukunft seines Hotels Wildeshauser Hof betrachtet. „Die Zahl der Buchungen ist verhalten. Erste Fahrradtouristen haben wieder Zimmer gebucht. Ich hoffe, dass es im Sommer wieder voll wird und wir die gewohnte Auslastung erreichen.“

Normal wären 80 Prozent, so Nicolai. In den vergangenen zehn Wochen habe die Auslastung wegen der Corona-Krise bei 20 Prozent gelegen. Handwerker und Geschäftsreisende hätten noch für eine gewisse Auslastung gesorgt. Gleichwohl: 90 Prozent seiner 32 Beschäftigten befänden sich weiterhin in Kurzarbeit.

Seit Montag dürfen Hotels in Niedersachsen wieder für jedermann öffnen. Die Auslastungsquote darf 60 Prozent betragen. Davon ist auch das Hotel Gut Altona noch weit entfernt. „Der Umsatz im Mai beträgt 15 Prozent, im ganzen April waren es nur fünf Prozent“, berichtet Geschäftsführer Malte Ahrmann. Im Fokus seines Hotels hätten bislang Tagungs- und Hochzeitsgäste gestanden. „Hochzeitsfeiern finden derzeit aber nicht statt. Beerdigungsgesellschaften mit 20 Personen sind dagegen wieder erlaubt.“ Künftig will er vermehrt Angebote für Touristen machen, denn die Wildeshauser Geest sei für Kurzurlaube ebenso attraktiv wie das Zwischenahner Meer und die Thülsfelder Talsperre. Ahrmann: „Jede Übernachtung hilft.“ Auch will er das Terrassengeschäft in Altona verstärkt angehen.

72 Angestellte beschäftigt das Hotel. Im April seien alle in Kurzarbeit gewesen, im Mai werde zu 30 Prozent gearbeitet. „Die Unsicherheit ist groß, weil niemand genau weiß, wie lange die Krise anhalten wird“, sagt Ahrmann. „Corona war einschneidend.“ Die anderthalb Jahre vor der Corona-Krise, als das Hotel Gut Altona im Oktober 2018 nach dem Brand und dem Neubau wieder eröffnet wurde, seien erfolgreich gewesen.

Ähnliches berichtet Thomas Lüdeke, der Hotelier des „Dötlinger Hofs“, der 2018 zusätzlich das „Landhaus am Fillerberg“ in Wildeshausen übernahm. „Die ersten zwei Jahre waren positiv. Jetzt liegt der Umsatz aufgrund einiger Buchungen von Handwerkern und Geschäftsreisenden bei 20 Prozent“, so Lüdeke. Normal seien 70 bis 80 Prozent. Inzwischen seien wieder die ersten Buchungen von Privatpersonen, die zum Beispiel Verwandte besuchten, und Fahrradtouristen eingegangen. „Die Zukunft ist schwer vorherzusagen“, so Lüdeke, „man weiß nicht, was passiert.“ In 14 Tagen sei er vielleicht etwas schlauer.

„Die Anfragen sind noch verhalten“, berichtet auch Ingrid Werstler von der Tourist-Information in Wildeshausen. „Die Kunden haben viel Interesse an Tagestouren und unserem neuen Knotenpunktsystem für Radfahrer.“ In Sachen Hotels und Ferienwohnungen informiere die Tourist-Information über das Angebot, gebucht werden müsse direkt bei den Betreibern. „Wenn jemand bei uns im Büro steht und nach einem Hotel fragt, geben wir zunächst unser Gastgeberverzeichnis heraus“, so Werstler. „Wir fragen aber auch selbstverständlich für unsere Kunden bei den Hotels an, damit sie nicht kreuz und quer durch die Stadt fahren müssen.“