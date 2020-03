Coronavirus In Wildeshausen: Kein Bürgerbus und kein Schaffermahl

Hier fallen Veranstaltungen aus:

Ausfälle in Wildeshausen: Am Samstag, 14. März, entfallen der Mutter- und Kindflohmarkt in der St.-Peter-Schule, das Eröffnungskonzert des Musikkorps Wittekind und die Fete für Falten und Bock auf Rock in der Gildestube. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Wildeshausen sagt den für Sonntag, 22. März, geplanten „bunten Nachmittag“ im Reitersaal der „Gildestube“ vorsorglich ab. Die Sportlerehrung der Stadt Wildeshausen, die für Dienstag, 17. März, im Trauzimmer des historischen Rathauses geplant war, wurde abgesagt. Die öffentliche Bücherei ist bis einschließlich Samstag, 28. März, geschlossen. Die entliehenen Medien der Leser werden pauschal um vier Wochen verlängert. Die Wildeshauser Tafel sagt ihre für Dienstag, 24. März, geplante Mitgliederversammlung ab.

Ausfälle in Harpstedt: Der Naturputz in Kirchseelte am Samstag, 14. März, findet nicht statt. Auch das Frühjahrskonzert der Klosterbachtaler am Sonntag, 15. März, im Dorfgemeinschaftshaus Kirchseelte findet nicht statt. Die Party im Koemssaal am Samstag, 14. März, wurde vom Landkreis verboten. Das Rockkonzert mit der Band „Never too Late“ in Dünsen am 20. März wird ebenfalls entfallen. Der plattdeutsche Einakter „Dat möblierte Chaos“ der Theatergruppe des Schützenvereins Ippener am Samstag um 15 Uhr und um 19.30 Uhr in Hackfeld’s Krug findet nicht statt. Auch der anschließende Schützenball mit DJ Harmi entfällt.

Ausfälle in Großenkneten: Als Vorsichtsmaßnahme wird die Jahreshauptversammlung des VdK Großenkneten am Samstag, 14. März, nicht stattfinden. Das Fastenessen am Sonntag, 15. April, im Pfarrheim Ahlhorn der kath. Kirche entfällt. Die Jugendzentren schließen bis zum 19. April. Das Übungswochenende des Männerchores „Hat Mann Töne“ Großenkneten am 14. und 15. März entfällt.

Ausfälle in Dötlingen: Der Pflanzenhof Schachtschneider wäre am Sonntag beim Lenzrosen-Tag im Bremer Rhododendron-Park vertreten gewesen. Diese Veranstaltung wurde abgesagt.

Ausfälle in Ganderkesee: Neben dem Hallenbad ist in Ganderkesee auch das Saunahuus geschlossen. Die Müllsammelaktionen des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege und des Bürgervereins Hohenböken, die beide für diesen Sonnabend zum Frühjahrsputz in ihren Dörfern aufgerufen hatten, werden verschoben. Das Diakonische Werk setzt alle Projekte, die von Ehrenamtlichen begleitet oder unterstützt werden, bis einschließlich 19. April erst einmal aus.