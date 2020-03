Coronavirus: Kein Bürgerbus und kein Schaffermahl

Wildeshausen Damit haben in Wildeshausen wohl nur wenige gerechnet: Im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, zugleich General der Gilde, und Gilde-Oberst Wilhelm Meyer das Schaffermahl abgesagt. Die Traditionsveranstaltung war für Mittwoch, 25. März, geplant.

Kuraschinski und Meyer begründeten die Absage am Freitag mit dem erhöhten Risiko, sich anzustecken. „Die Gesundheit der Gäste und deren Angehörige steht für uns an höchster Stelle.“ Meyer zufolge wird zum ersten Mal das Schaffermahl abgesagt. „In so einer Situation war wir noch nicht.“ Zum Schaffermahl waren rund 150 Personen auf den Rathaussaal eingeladen worden, darunter der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff , als Ehrengast.

An allen öffentlichen allgemein und berufsbildenden Schulen findet ab kommenden Montag, 16. März, kein Unterricht statt. Nach bisherigem Stand soll die Maßnahme bis zum 18. April gelten. Auch der Betrieb sämtlicher Kitas wurde untersagt.

Zum Schutz der Kinder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch in der Folge auch das Jugendzentrum „Jott-Zett“ und die Treffpunkte „Mittendrin“ geschlossen, teilte die Stadt mit . Eine Ferienbetreuung könne nicht stattfinden.

Die städtischen Sporthallen müssen ab kommenden Montag auch für die außerschulische Nutzung geschlossen bleiben. Dagegen bleibt das Hallenbad im Krandel vorerst geöffnet. Die Deutsche Gesellschaft für Bäderwesen wies darauf hin, dass Viren „durch das Chlor abgetötet werden.“

Für Besuche im Stadthaus gilt ab kommenden Montag, dass Einlass nur erhält, wer vorher einen Termin abgestimmt hat. Besucher werden gebeten, den Seiteneingang zu nutzen, teilte die Stadt mit.

Der Bürgerbus wird ab Montag, 16. März, seinen Betrieb bis voraussichtlich 19. April einstellt. Damit folge der Verein einer Empfehlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), teilte Vereinsvorsitzende Renate Hocke mit. Hintergrund sei, dass sowohl die Fahrer als auch Fahrgäste häufig zur Ü-60-Gruppe und mit eventuellen Vorerkrankungen zu den besonders gefährdeten Menschen zählen. Auch der Austausch von Bargeld birge dabei ein Risiko.