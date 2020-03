Pandemie: Erster Corona-Toter im Kreis

Wildeshausen /Delmenhorst Ein 89-jähriger Mann ist am Freitagmorgen im Landkreis Oldenburg an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. „Wir haben leider den ersten Todesfall, der auf das Coronavirus zurückzuführen ist, hier im Kreisgebiet zu beklagen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen des Verstorbenen“, sagt Landrat Carsten Harings. „Die Nachricht seines Todes schockiert uns sehr.“

Einige Vorerkrankungen

Landkreis weitet Bürgertelefon aus Im Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg ist unter Telefon 04431/85-100 ein Bürgertelefon aktiv geschaltet. Die Erreichbarkeit wird ab sofort deutlich ausgeweitet, teilte Kreissprecher Oliver Galeotti mit. Ebenfalls ist einen neue E-Mail-Adresse eingerichtet worden. Für medizinische Fragen von Betroffenen ist das Bürgertelefon Corona zu erreichen unter Telefon 04431/85-100 von montags bis freitags von 8.30 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Per E-Mail sind medizinische Fragen zu richten an: corona@oldenburg-kreis.de Für allgemeine Fragen an die Kreisverwaltung stehen die Telefon 04431/85-0 (wochentags) und die E-Mail info@oldenburg-kreis.de zur Verfügung. Für wirtschaftliche Themen ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg mbH (WLO) unter Telefon 04431/85-353 oder per E-Mail an aschoff@wlo.de zu erreichen.

Der ältere Mann aus der Stadt Delmenhorst hatte mehrere Vorerkrankungen und gehörte somit zur Risikogruppe. Er wurde mit Komplikationen ins Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen eingeliefert. Sofort wurde ein Test durchgeführt. Noch bevor das Ergebnis vorlag, verstarb der Mann.

Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Landkreis Oldenburg beträgt laut Kreisverwaltung aktuell 56 bestätigte Fälle einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Freitag). Davon sind fünf Personen wieder genesen. Somit gibt es derzeit 51 Erkrankte. 281 Personen befinden sich zur Zeit aktiv in häuslicher Isolation beziehungsweise in Quarantäne. Bei diesen 281 Personen sind die 51 an Covid-19 Erkrankten eingerechnet.

Bei den 51 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (8), Dötlingen (4), Hude (9), Hatten (4) und Wardenburg (19), der Samtgemeinde Harpstedt (1) und der Stadt Wildeshausen (6). Aus der Gemeinde Großenkneten ist noch kein Covid-19-Patient registriert.

Infektionskurve steigt

In den vergangenen Tagen ist die Infektionskurve im Landkreis Oldenburg stark angestiegen. Vor einer Woche, am Samstag, 21. März, waren es noch 15 Infizierte.

Die Kreisverwaltung appelliert daher erneut an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an das Kontaktverbot zu halten, um mögliche Neuinfektionen zu vermeiden. Zudem bitten die Hausärzte des Landkreises eindringlich darum, nicht zwingend notwendige Arzttermine zu verschieben und Praxen nur in dringenden Fällen nach vorheriger telefonischer Absprache zu besuchen.

Wege nicht verlassen

Darüber hinaus weist der Kreis darauf hin, dass Spaziergänger die Wege nicht verlassen dürfen – zum Schutz der Pflanzen und heimischen Tiere, gerade in der beginnenden Brut- und Setzzeit. Derzeit würden das Natur- und Vogelschutzgebiet Hasbruch, das Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen und das Barneführer Holz in Sandkrug vermehrt als Ziel für Tagesausflüge genutzt. Wald und Wiesen sollten nicht zur Erholung und Bäume nicht als Klettergerüste genutzt werden.