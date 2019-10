Dienstag Umzug im Stadthaus

Wildeshausen Im Wildeshauser Stadthaus wurden neue Büroräume in den früheren Stadthausläden fertiggestellt. Diese seien nun bezugsfertig, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Arbeitslosengeld II) werden am Dienstag, 22. Oktober, in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Daher stünden die Ansprechpartner dieses Bereiches für die Kundinnen und Kunden am Dienstag nicht zur Verfügung-

Am Mittwoch, 30. Oktober, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs „Grundsicherung im Alter (Sozialhilfe)“ in andere Räume umziehen, sodass die Ansprechpartner dieses Bereiches an diesem Tag ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. In welchen Räumen die gewohnten Ansprechpartnerinnen und -partner im Stadthaus künftig angetroffen werden können, erfahren alle Kundinnen und Kunden an der Information und anhand der Ausschilderung im Stadthaus. Die Abgabe von Unterlagen (möglichst in Kopie) sei unabhängig davon wie gewohnt zu den Öffnungszeiten des Stadthauses an der Information möglich.