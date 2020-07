Corona: 19 Bürger noch krank

Wildeshausen /Diepholz Im Kreis Oldenburg gibt es aktuell 19 Bürger, die am Coronavirus Covid-19 erkrankt sind. Das sind zwei mehr als am Vortag. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Insgesamt gibt es damit 337 registrierte Coronavirus-Infektionen. 307 Personen sind wieder genesen, elf verstorben. In Quarantäne befinden sich 34 Personen.

Der Landkreis Diepholz verzeichnet nach eigenen Angaben zwölf Neuinfektionen. Alle Neuinfektionen der vergangenen Tage stünden in Zusammenhang mit Betrieben der Geflügelverarbeitungsindustrie aus benachbarten Landkreisen. Aktuell seien 22 Personen am Coronavirus Covid-19 erkrankt.