Wildeshausen /Dötlingen /großenkneten /Harpstedt Schnapszahlen als Heiratstermine sind in der Vergangenheit oft beliebt gewesen. Am Montag war das aber nicht so. Weder für den 9.9.19 noch für den 19.9.19 liegen bei der Stadt Wildeshausen Anmeldungen für Eheschließungen vor. Gerade für den 9. sei das nicht ungewöhnlich, da es ein Montag sei, sagte Pressesprecher Hans Ufferfilge.

In Großenkneten sieht es ähnlich aus, so Frauke Asche vom Standesamt der Gemeinde. Auch für den 20.02.20 gebe es noch kein Interesse. Dafür aber für den 8.8. kommenden Jahres – dann gleich zweifach: „Es kann mal vorkommen, gerade wenn es im August ist“, erzählt Asche über die Nachfrage nach „Schnapszahlen“- Hochzeitsterminen. „Allerdings nicht in der Häufigkeit, dass wir es nicht mehr wuppen können.“

Immerhin ein Paar trat am Montag vor den Standesbeamten der Samtgemeinde Harpstedt, wie Michael Lührs mitteilte. Das sei schon ungewöhnlich. Am 19.9. seien zwei Paare angemeldet – aufgrund des Wochentages – ein Donnerstag – eher nichts Ungewöhnliches. Allerdings sei der September in diesem Jahr generell verhältnismäßig gut nachgefragt: „Wir haben 18 Eheschließungen“, sagt Lührs, „normal“ seien etwa zehn. Generell seien Schnapszahlen und besondere Daten schon gefragt, in diesem Jahr allerdings nicht so.

In der Gemeinde Dötlingen sind weder der 9.9. noch der 19.9. als Heiratstermin gebucht worden, berichtet Simon Kosellek. Für den 20.2.2020 liege bislang eine Anmeldung vor.