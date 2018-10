Wildeshausen /Dötlingen /Großenkneten Hammer! Es dröhnt in den Ohren. Ein Bauarbeiter mit „Mickymäusen“ auf dem Kopf stellt einen vierkantigen, rund zwei Meter langen Pfosten auf die Erde. Eine hydraulische Ramme schlägt den Pfosten zur Hälfte in den Boden. Andere Bauarbeiter laden weiteres Material vom Lkw und montieren die neuen Schutzplanken. Sie müssen alle verschraubt werden. Meter um Meter arbeitet sich die Baukolonne auf der Autobahn 1 vorwärts.

Bis Ende November

Der erste von drei Bauabschnitten wird in dieser Woche fertig. Er ist 3,5 Kilometer lang und erstreckt sich auf dem zweispurigen Teil der A 1 von der Gemeinde Großenkneten in Richtung Wildeshausen-West. „In dieser Woche wird die Baustelle ab- und der nächste Bauabschnitt aufgebaut“, erklärt Horst Behrmann, Leiter der Autobahnmeisterei Wildeshausen. Die nächsten 3,5 Kilometer ziehen sich bis hinter die Anschlussstelle Wildeshausen-West. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November dauern. „Den dritten Bauabschnitt bis zur Raststätte Wildeshausen erledigen wir nächstes Jahr“, so Behrmann.

50 000 Fahrzeuge

Südlich des Dreiecks Ahlhorner Heide und nördlich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord gibt es diese neuartigen Schutzplanken bereits. Es handelt sich hiermit um einen Lückenschluss. „Wann immer wir eine Baustelle auf der Autobahn haben, werden die Schutzplanken erneuert“, sagt Behrmann. Montiert würden die neuen Schutzplanken auf Strecken mit hohem Lkw-Aufkommen. Auf der A 1 bei Wildeshausen sind pro Tag 50 000 Fahrzeuge unterwegs, davon 30 Prozent Lkw.

Die alten Schutzplanken auf dem Mittelstreifen, der die beiden Fahrtrichtungen trennt, sind laut Behrmann 75 Zentimeter hoch. Sie haben auf beiden Seiten eine Planke, werden aber nur von einer Pfostenreihe getragen. Dazwischen wachsen Büsche. „Bei den neuen handelt es sich um Doppeldistanzschutzplanken. Sie haben eine Planke und einen Holm. Und das gleich doppelt: eine in 75 Zentimeter Höhe und eine in 1,10 Meter Höhe“. Sie sollen verhindern, dass Lkw bei einem Unfall durchbrechen und auf der Gegenfahrbahn landen. „In der Vergangenheit ist es zu schweren Unfällen gekommen, als Lkw die Schutzplanken durchbrachen und auf die Gegenfahrbahn gerieten“, berichtet Behrmann.

Die Doppeldistanzschutzplanken werden in der Mitte auf dem Grünstreifen gleich doppelt montiert – eine in Fahrtrichtung Bremen und eine in Fahrtrichtung Osnabrück, jeweils auf eigenen Pfosten stehend. „Jede von ihnen ist stabiler als die alte Schutzplanke“, so Behrmann.

Diese Sicherheit hat selbstverständlich ihren Preis. Die sieben Kilometer des ersten und zweiten Bauabschnitts kosten 2,1 Millionen Euro. Ein Kilometer der neuen Doppeldistanzschutzplanken schlägt demnach mit 300 000 Euro zu Buche.