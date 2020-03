Wildeshausen /Dötlingen /Hamburg Ein gebürtiger Wildeshauser rückt an die Spitze eines der weltweit größten Energiekonzerne: Jens-Christian Senger ist seit dem 1. März neuer Vorstandsvorsitzender der ExxonMobil Central Europe Holding GmbH und der ESSO Deutschland GmbH. Er folgt auf Florian Barsch, der die Gesellschaften seit Mitte 2016 gelenkt hat und auf eine neue Position bei ExxonMobil in den USA berufen wurde, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte.

Senger ist seit 2016 Geschäftsführer der ExxonMobil Production Deutschland GmbH in Hannover. Der 53-jährige Ingenieur lebt mit seiner Familie in Dötlingen. Er hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Brunnenbauer gemacht und an der Technischen Universität Clausthal Bergbau in der Fachrichtung Tiefbohrtechnik, Erdöl- und Erdgasgewinnung studiert. Er ist Heinz P. Kemper-Preisträger 1994 des Fachbereichs Bergbau/Rohstoffe. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als Bohr- und Komplettierungsingenieur bei der BEB Erdöl & Erdgas GmbH, Hannover. Es folgten Stationen in Oman und an Exxon-Produktionsstätten in Deutschland. Von 2005 bis 2007 war Senger Betriebsleiter Gasproduktion Weser-Ems West bei ExxonMobil, später Hauptabteilungsleiter Technische Planung.

König der Schützengilde

In Malaysia war er zwei Jahre Hauptabteilungsleiter Technische Planung. Ab 2013 folgten zwei weitere Jahre in Stavanger (Norwegen). Seit Juli 2016 ist Senger Geschäftsführer der ExxonMobil Production Deutschland GmbH. Und ganz nebenbei: 2007 war Senger König der Wildeshauser Schützengilde.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und gehe die Aufgabe mit Respekt an“, sagte Jens-Christian Senger zu seiner Berufung durch den Aufsichtsrat.

ExxonMobil Deutschland hat 1290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2018 bei 9,7 Milliarden Euro; rund 63 Mio. Euro wurden investiert. Weltweit lag der Umsatz 2018 bei 280 Milliarden US-Dollar. Der Unternehmensgewinn betrug 2019 rund 14,3 Mrd. US-Dollar. Die deutsche Exxon förderte 2018 rund 4 Mrd. Kubikmeter Erdgas. Es gibt hierzulande noch 997 Tankstellen unter „Esso“-Logo. Der Mineralölabsatz betrug 2018 im Inland rund 5,6 Mio. Tonnen.

Sengers Vorgänger Florian Barsch hat während seiner Amtszeit vor dem Hintergrund des 2017 in Kraft getretenen neuen Rechtsrahmens zur Erdgasförderung in Deutschland die Wiederaufnahme von Bohraktivitäten sowie die Optimierung der bestehenden Förderung vorangetrieben. In seine Amtszeit fällt auch der Wechsel des Betreibermodells beim Esso- Tankstellengeschäft. Daneben engagierte er sich als Vorsitzender des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie.

Klimafreundlich

Im Interview mit der NWZ hatte Senger kürzlich auf die Anstrengungen des Unternehmens hingewiesen, klimafreundlicher zu produzieren. „Da tun wir einiges: Bereits 2014 haben wir zum Beispiel eine moderne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Großenkneten in Betrieb genommen, mit der wir unter anderem Abwärme effizient nutzen. Damit sparen wir pro Jahr so viel CO2 wie 45 000 PKW ausstoßen“, erläuterte Senger seinerzeit.