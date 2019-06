Wildeshausen /Dötlingen Etwa 103 000 Kubikmeter Schmutzwasser zusätzlich werden in die Kläranlage am Nordring in Wildeshausen gespült, wenn das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Hockensberg voll in Betrieb ist. So lautet zumindest die Kalkulation, die in einem Vertrag zwischen der Stadt und der Gemeinde Dötlingen fixiert werden soll. Dötlingen nutzt seit vielen Jahren die Wildeshauser Kläranlage.

In dem 2004 geschlossenen Vertrag ist lediglich eine Höchstmenge von 277 575 m³ vereinbart worden. Expertenschätzungen zufolge soll die Menge auf rund 378 895 m³ steigen. Um die Kosten aufzufangen, standen beim Vertragsentwurf zwei Alternativen zur Diskussion: Dötlingen zahlt einen einmaligen Baukostenzuschuss für die Kläranlage oder die Erhöhung der eingeleiteten Menge fließt in die jährliche Gebührenkalkulation ein. Die Gemeinde selbst favorisiert die Erhöhung der jährlichen Gebühr.

Das war die Diskussionsgrundlage für den Wildeshauser Finanzausschuss, der sich am Donnerstagabend mit dem Vertragsentwurf befasste. Dabei hatten die Ratsmitglieder zunächst diverse Fragen. „Kann auch das Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshausen-West an die Kläranlage angeschlossen werden?“, wollte Stephan Rollié (CDW) wissen. Die Kapazitäten seien ausreichend, befand Wirtschaftsförderer Claus Marx. Manfred Rebensburg (Grüne) verstand die Eile nicht: „Vielleicht gibt es ja gar kein Gewerbegebiet.“ Marx wies auf die notwendigen Verfahrensschritte bei der Bauleitplanung hin. Nach der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dötlingen fragte Jens-Peter Hennken (CDW). „Völlig problemlos“, entgegnete Matthias Ruhle, Leiter des städtischen Rechnungswesens. Darauf hin brachte Hennken eine Zusammenarbeit auf anderen Gebieten ins Spiel: So könnten die Bauhöfe von Wildeshausen und Dötlingen fusionieren, um Synergieeffekte zu erzielen.

Letztlich empfahl der Ausschuss einstimmig, den Vertrag hinsichtlich der Übernahme der in Dötlingen anfallenden Abwässer abzuschließen. Die Stadt verpflichtet sich, die Benutzungsgebühr für die Abwasserreinigung jährlich im Rahmen der Gebührenkalkulation zu ermitteln und anzupassen.