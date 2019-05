Wildeshausen 424 Mal wurde ihre Hilfe in Anspruch genommen, 287 Frauen haben sie im vergangenen Jahr erstmals betreut – die Beratungsstelle für schwangere Frauen „Donum Vitae“ hat ihren Jahresbericht 2018 in Wildeshausen präsentiert.

Trotz dieser Zahlen zeigte sich die erste Vorsitzende der Beratungsstelle Christa Heimermann überrascht, dass viele Frauen das Angebot nicht kennen. Wie Brigitte Meyer-Tönjes erläuterte, fänden viele Frauen den Weg zur Beratungsstelle, die an der Wittekindstraße 6 in Wildeshausen untergebracht ist und eine Außenstelle in Ganderkesee unterhält, über Mund-zu-Mund-Propaganda.

Am häufigsten wird eine Beratung in Bezug auf soziale Fragen und Leistungen in Anspruch genommen. So kann das Team von Donum Vitae Hilfestellung bei Unklarheiten in puncto Kindergeld, Mutterschutz, Unterhalt, aber auch bei der Frage einer über die üblichen Maße hinausgehenden finanziellen Unterstützung bieten. „Über uns kann ein Antrag bei der Bundesstiftung ,Mutter und Kind’ gestellt werden“, erklärt Sabine Bernhold vom Beratungsteam. Hierüber ist es Personen in finanzieller Notlage möglich, finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Angestiegen im Vergleich zu 2017 ist im vergangenen Jahr erneut die Zahl der Frauen aus dem osteuropäischen Raum, die eine Beratung in Anspruch nehmen. In diesen Fällen zeige sich häufig die prekäre Lebenssituation von Leiharbeitern und deren Familien, wie das Team hervorhebt. Heimermann appelliert hier an die Arbeitgeber, die sie in der Pflicht sieht, für eine angemessene Unterbringung zu sorgen.

Das Angebot der Beratungsstelle richtet sich an Frauen aus dem gesamten Landkreis. Und es beschränkt sich nicht nur auf die Zeit während der Schwangerschaft. Man betreue Familien, deren Kinder bis zu drei Jahre alt sind, in vielfältigen Fragen, berichtet Meyer-Tönjes.

Vor der Schwangerschaft ist eine Beratung ebenfalls möglich. In 44 Prozent der Beratungsfälle ging es auch um sexuelle Fragen und um Fragen der Familienplanung. Besonderes Merkmal der kostenfreien Beratung ist, dass die Fachkräfte an die Schweigepflicht gebunden sind.

Auch in den besonders schwierigen Thematiken rund um die Schwangerschaftskonfliktberatung und eine vertrauliche Geburt kann man sich an den Verein wenden. Dabei legt das Beratungsteam Wert darauf, dass man selbst bei einer Zwangsberatung bei einem Schwangerschaftskonflikt nicht den Auftrag habe, die Frauen zum Kinderkriegen zu bewegen, sondern so zu beraten, dass sie hinter ihrer Entscheidung stehen.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Außenstelle Wildeshausen über eine Babykleiderkammer verfügt, die von den dort in Beratung befindlichen Frauen bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann.

Wie das Team betont, besteht momentan ein erhöhter Bedarf an Kinderwagen und -betten. Wer Sachspenden abgeben möchte, sollte sich vorher telefonisch mit Donum Vitae in Verbindung setzen unter Telefon 04431/7 32 20. Überdies ist der Verein trotz der finanziellen Subvention durch den Landkreis auf jährliche Spenden von etwa 7000 Euro angewiesen, gibt Heimermann an.