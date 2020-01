Wildeshausen Die Vorentscheidung ist gefallen: Der Ortsverband Wildeshausen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) wird voraussichtlich in der Böttcherstraße – also im neuen Gewerbegebiet der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SteM) – sein künftiges Domizil bauen. Das bestätigte DLRG-Vorsitzender Carsten Petermann unter Hinweis auf einen Vorstandsbeschluss.

Die Stadt hat das gut 2300 Quadratmeter große Grundstück für die Lebensretter reserviert. Der Verein sollte sich aber bis zum Jahresende erklären. Das hat er nun getan: Ein entsprechender Brief ist in der Verwaltung eingegangen, wie Bürgermeister Jens Kuraschinski bestätigte. Dem Schreiben sind eine Gebäudeskizze sowie ein Finanzierungsplan beigefügt. Nun muss die Politik über die Vergabe der Fläche entscheiden. Zudem steht noch das Votum der DLRG-Mitgliederversammlung aus.

Mit der Entscheidung für den Neubau in der StEM geht eine monatelange Diskussion zu Ende. Seit dem Neubau des Hallenbads im Krandel hat die DLRG-Ortsgruppe bekanntlich kein festes Zuhause mehr. Nach einer temporären Unterbringung im früheren Gebäude des Stadtkindergartens „Pusteblume“ können die Lebensretter derzeit Räume in der alten Feuerwehrwache an der Mühlenstraße nutzen. Doch das auch nur so lange, bis dort die Bauarbeiten am Urgeschichtlichen Zentrum (UZW) beginnen. Das ist noch offen. Die DLRG-Fahrzeuge stehen seit 1994 in einer Halle auf dem Gelände des Autohauses Beier an der Glaner Straße. Der Mietvertrag laufe zum 30. Juni aus. Petermann kündigte aber an, nochmal mit der Firma Beier über eine Verlängerung der Frist sprechen zu wollen.

Der Verein hatte ursprünglich gehofft, wieder auf das Gelände des Krandelbades zurückzukehren. Dieser Plan zerschlug sich ebenso wie das Vorhaben, einen Neubau neben der Feuerwehr in der Pagenmarsch zu errichten. Auch andere Ideen hätten nicht realisiert werden können, so Petermann. „Uns sind Stück für Stück die Alternativen ausgegangen“, räumte er ein.

Nun wolle die DLRG das Grundstück an der Böttcherstraße zum Preis von 30 Euro pro Quadratmeter kaufen. Eine Übernahme per Erbbaurecht für 99 Jahre komme nicht infrage. Auf dem Areal soll eine 30 mal 16 Meter große Halle gebaut werden. In dem Stahlbau sollen fünf Fahrzeuge untergestellt werden. Zudem ist von einem Sozialtrakt mit Schulungsräumen die Rede. Der Bezug sei frühestens Anfang 2021 möglich, erklärt Petermann.

In einer ersten Kalkulation geht die DLRG von Gesamtkosten in Höhe von 400 000 Euro aus. Ein privater Darlehnsgeber, den Petermann namentlich nicht nennen möchte, strecke das Geld vor. Der Verein wolle dann die Summe abbezahlen. Die DLRG hofft nach den Worten Petermanns auf Fördermittel des Spitzenverbandes und des Landes. Die Suche nach Sponsoren gehe weiter. Außerdem wolle der Verein eine Spendenaktion starten. Petermann: „Wir nehmen jeden Cent, den wir kriegen können.“