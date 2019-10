Wildeshausen Der Einzelhandel in Wildeshausen ist kräftig in Bewegung. Diverse Supermarktketten stellen sich in der Kreisstadt neu auf und bauen neue Märkte. So ist für den Aldi-Markt an der Harpstedter Straße für Donnerstag, 12. Dezember, um 7 Uhr die Neueröffnung vorgesehen.

Hier ein Überblick über den aktuellen Stand:

• Aldi-Markt

„Die Witterung hat unsere Nerven ein wenig strapaziert“, sagt Longinus Flenker, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi-Nord, auf Nachfrage unserer Zeitung. Dennoch sei der Zeitplan nicht in Gefahr. Derzeit werde die Photovoltaikanlage auf dem Flachdach errichtet; parallel treibe man den Innenausbau mit Elektro- und Kältetechnik voran. Nach Angaben des Aldi-Managers sollen ab dem 29. November die Waren in die Regale des neuen Gebäudes eingeräumt werden. Die zusätzliche Fläche nutze das Unternehmen, um Warengruppen kundenfreundlicher anzubieten.

Nach vielen Jahren hat Aldi damit sein Ziel erreicht, an der Harpstedter Straße die Verkaufsfläche von 1200 m² auf 1500 m² zu erhöhen. Zum Ladenkonzept gehören breitere Gänge, tiefere Regale, eine Kundentoilette sowie ein größeres Backwarensortiment. Insgesamt investiere Aldi-Nord „eine siebenstellige Summe“, so Flenker. Etwa zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dort künftig von 7 bis 21 Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb.

Der Discounter will vorerst drei weitere Jahre seine Filiale an der Dr.-Dürr-Straße in Wildeshausen betreiben.

• Aleco-Biomarkt

Die Bio-Supermarktkette Aleco (Ottersberg) steht mit ihrer Filiale neben dem „Zisch“-Getränkemarkt am Westring kurz vor der Eröffnung. Noch steht das Gebäude zwar leer, doch die Eröffnung sei fest für Donnerstag, 21. November, um 8 Uhr geplant, sagt Aleco-Sprecherin Linda Wiederhold. Auf knapp 800 Quadratmetern Verkaufsfläche soll ein Sortiment aus mehr als 7000 zertifizierten Bio-Waren, darunter Obst und Gemüse, angeboten werden. Außerdem gebe es Theken für Käse sowie Backwaren, erläutert Wiederhold. Auch „Coffee-to-go“ sei möglich. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in dem Biomarkt tätig sein.

Die Biomarkt-Gruppe Aleco ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das von Gründer Georg Appel und seiner Tochter Mona Laudan geleitet wird. Die meisten Aleco-Märkte liegen im Großraum Bremen. Die Wildeshauser Filiale sei die erste im Landkreis Oldenburg.

Für den neuen Rewe-Supermarkt am Huntetor hat der Landkreis inzwischen die Baugenehmigung erteilt. Nach langen Verhandlungen hatte der Stadtrat Ende Juni den Weg frei gemacht für die neue Filiale mit 1625 m² Verkaufsfläche, gut 250 m² mehr als jetzt. „Die Schließung des alten Marktes ist derzeit für Mitte bis Ende Januar 2020 geplant“, teilt Daniela Beckmann, Sprecherin der Rewe Region Nord, auf Anfrage mit. Im Anschluss werde der Markt abgerissen und neu gebaut. Die Eröffnung des neuen Marktes werde für den Herbst 2020 anvisiert. Laut Durchführungsvertrag mit der Stadt umfasst die Gesamtfläche, wozu auch das Gelände des ehemaligen Restaurants Wolters gehört, 7696 Quadratmeter. Im Marktgebäude selbst ist zudem ein Backshop mit Café geplant, das von der Bäckerei Weymann betrieben werden soll und maximal 50 m² groß sein darf.