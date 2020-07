Einzelhandel: Nach zehn Jahren Arbeit steht der Abschluss bevor

Wildeshausen Nach zehn Jahren steht die Stadt Wildeshausen vor dem Abschluss eines Mammutverfahrens: der Überarbeitung der Bebauungspläne Nr. 50.1 und 50.2 am Wildeshauser Westring. Offenkundig ist inzwischen alles dazu gesagt, denn im Bauausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt gab es keinerlei Aussprache mehr. Bis auf redaktionelle Änderungen hatte die erneute öffentliche Auslegung nichts Neues mehr ergeben, so Planer Thomas Aufleger. Am Donnerstagabend empfahl auch der Verwaltungsausschuss dem Rat den Satzungsbeschluss.

Damit gibt es für den Westring wieder einen Bebauungsplan aus einem Guss. In den Jahren zuvor es immer wieder Ausnahmen gegeben, die das Werk unübersichtlicher gemacht hatten und rechtlich angreifbarer. Von zentraler Bedeutung ist die Berücksichtigung der 2015 im Einzelhandelsentwicklungskonzept erarbeiteten Zielsetzungen. Grundsätzlich sollen bereits genehmigte beziehungsweise betriebene Konzepte nicht in ihrer Nutzung beschnitten werden, so der Anspruch der Stadt. Dabei soll auf der Grundlage der Empfehlungen des Einzelhandelskonzepts „die Ausweitung zentrenrelevanter und nahversorgungsrelevanter Sortimente auf den genehmigten Umfang“ gedeckelt werden. Konkret heißt das: Für den Lebensmitteleinzelhandel ist die Absicherung des Bestandes geplant – mehr nicht. Der geplante Neubau des Lidl-Marktes direkt neben auf der Fläche des ehemaligen Elektrofachmarktes wäre über einen vorhabenbezogenen B-Plan möglich. Bei den zentrenrelevanten Sortimenten reicht das verbleibende Entwicklungspotenzial aufgrund des Wettbewerbs mit dem Online-Handel nur noch für die Innenstadt aus, so die Gutachter. „Bei Gastronomieangeboten besitzt die Innenstadt derzeit eine Alleinstellung, die es aufgrund der allgemein sinkenden Frequenzen – aufgrund des Online-Handels – zu sichern gilt“, heißt es im Plan.

Für den Gartenfachmarkt Ostmann am Westring wird die Errichtung eines Backshops und eines Cafés ermöglicht. „Die Ergänzung von Bau- und Gartenfachmärkten durch Backshops und Cafés sind mittlerweile gängige Ergänzungen und tragen dazu bei, das Einkaufserlebnis zu steigern und damit den Standort insgesamt abzusichern“, heißt es. Im Gegenzug würde der jetzt vorhandene Verkaufscontainer der Bäckerei Behrens-Meyer abgebaut. „Die Einrichtung eines Cafés wurde auf ein wirtschaftlich erforderliches Minimum reduziert. Damit wird sichergestellt, dass der Wettbewerb zu den Angeboten der Innenstadt begrenzt wird“, heißt es im Plan.

Im Einzelhandelsgutachten von Dr. Lademann und Partner (von 2015) ist die Rede davon, dass bei der Weiterentwicklung des Einzelhandels das Hauptaugenmerk auf die Innenstadt mit zentrenrelevanten Sortimenten sowie das fachmarktorientierte Nebenzentrum Westring zu legen sei. Genannt wurden seinerzeit auch die Verkaufsflächen: Die Innenstadt verfüge mit rund 13 500 Quadratmeter Verkaufsfläche über ein quantitativ umfassendes Angebot. Dem stünden zugleich allerdings rund 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche im Bereich des Westrings gegenüber. Es ist mehr als das Doppelte als in der Innenstadt.