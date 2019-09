Wildeshausen Die erste Glückwunschkarte kam von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Oldenburg (WLO). Mit sehr persönlichen Worten gratulieren der WLO-Geschäftsführer und sein Team. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt Unternehmerin Sibylle Cordugas. So eine Karte bekomme sie nicht jeden Tag. Dabei geht es nicht um ihren Geburtstag, sondern um die Firma: Das Wildeshauser Weinkontor wird 30 Jahre alt.

Hotelbetten gefragt

„In vino veritas“, „Im Wein liegt die Wahrheit“, heißt es allgemein im Volksmund. Sibylle Cordugas (65) wurde die Nähe zur Gastronomie schon in die Wiege gelegt. Ihr Elternhaus war das Hotel „Der Ritter“ in Tübingen. Schon im Südwesten pflegte sie gute Kontakte zu heimischen Winzern. 1979 heiratete die Tübingerin den Baustoffhändler Rainer Cordugas und zog nach Wildeshausen. Schon damals gab es einen Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten in der Kreisstadt. Die Familie Cordugas nutzte die Gelegenheit der Kreissitzverlegung von Oldenburg nach Wildeshausen und baute ihren Pferdestall zum „Hotel Lindenau“ um, das 1989 eröffnet wurde. Zeitgleich richtete sie ihr Weinkontor ein.

Samstag Weinmesse In Anlehnung an das Weindorf früherer Tage richtet das Wildeshauser Weinkontor an diesem Samstag, 28. September, eine Hausmesse auf dem Gelände an der Dr.-Klingenberg-Straße 1a in Wildeshausen aus. Von 13 bis 20 Uhr sind alle Weinliebhaber eingeladen. An vier Ständen bieten Winzer Weine zur Verkostung an. Es gibt Weine aus Württemberg, Franken, dem Markgräfler Land, aber auch aus Italien oder Spanien, kündigt Cordugas an, außerdem Sekt, Edelbrände, Rum, Gin und Whisky. Es gibt Wildschwein-Bratwurst vom Grill sowie Laugenbaguette und Federweißen.

„Ein Weinhandel war immer mein Wunsch“, erzählt Cordugas. Der Schwerpunkt lag in den Anfangsjahren allerdings auf der Hotellerie. „Wir hatten richtig gut zu tun, was unter anderem mit der Wende in Ostdeutschland zu tun hatte.“ Bereits nach gut zwei Jahren erwies sich das Hotel an der Dr.-Klingenberg-Straße mit seinen sechs Doppelzimmern als zu klein und wurde um fünf Doppelzimmer erweitert. Mehr gab der ehemalige Pferdestall der Familie Cordugas an Kapazität nicht her. Jahrzehnte später rissen die Geschäftsleute das Ruder noch einmal herum. Das Hotel wurde den wachsenden Ansprüchen der Gäste nicht mehr gerecht. Es wurde umgebaut zu drei Wohneinheiten, die die Familie seit dem 1. Juni 2015 vermietet. Der Weinhandel lief weiter. „Noch heute kommen ehemalige Hotelgäste, vielfach selbst aus Skandinavien, die sich bei uns mit Wein eindecken“, erzählt sie.

Deutsche Weine beliebt

Mit den Jahren hat Sibylle Cordugas ihr Sortiment in Anlehnung an die Kundenwünsche stets ausgebaut. Auf einer Verkaufsfläche von etwa 100 Quadratmetern bietet sie rund 500 Sorten Wein an; hinzu kommen Sekt, Spirituosen und Feinkost. Einen Schwerpunkt setzt sie bei Weinen aus Deutschland, insbesondere aus Weinanbaugebieten in Württemberg, Franken und dem Markgräfler Land. „In Deutschland wird nachhaltig produziert. Das ist alles handgemacht“, sagt die Geschäftsfrau. Viele Betriebe, die gerade den Generationswechsel vollzogen haben, kennt sie persönlich. Alle zwei bis drei Jahre fährt sie mindestens 15 Betriebe an. Und einmal pro Jahr spricht sie mit Lieferanten bei der Leitmesse „Pro Wein“ in Düsseldorf.

In den drei Jahrzehnten des Weinkontors organisierte Cordugas zehn Weindörfer auf dem Gelände an der Dr.-Klingenberg-Straße. Sie bietet Proben-Abende an. Sehr beliebt seien auch die Vier-Gänge-Menüs inklusive Weinprobe. Hier kocht die Chefin selbst. „Beide Abende in diesem Jahr sind schon ausgebucht“, sagt Cordugas. Ein Renner seien auch die großen Whisky-Proben. Im Weinkontor stehen Sibylle Cordugas und Mitarbeiterin Martina Trosin hinter dem Tresen. Sie werden unterstützt von Magdalene Nowakowska und Rainer Cordugas.

Einen Lieblingswein hat Cordugas aber nicht. „Ich probiere alles gern“, sagt sie. Auch alkoholfreie Weine würden eine immer größere Bedeutung gewinnen. Am liebsten würde sie ihr Weinkontor immer betreiben. Das sei aber kaum möglich. Die Familie sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger, dem sie dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen würde.