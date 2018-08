Wildeshausen „PKK“, „Vanessa, ich liebe dich“ oder „Halt’s Maul“: Unzählige Schmierereien haben seit langem das Ehrenmal für die Toten der beiden Weltkriege auf dem Burgberg verunstaltet. Die Namen der 398 Wildeshauser Kriegsopfer, denen das Denkmal gilt, waren zum Teil kaum noch erkennbar.

Seit Freitag ist dieser Missstand vorbei: Schüler, Lehrer, Eltern, Reservisten der Bundeswehr und weitere Freiwillige trotzten dem strömenden Regen und säuberten die Gedenkstätte von Graffiti, Bierflaschen und anderem Unrat.

Gestartet hatte die Aktion Susanne Petermann. Die gebürtige Wildeshauserin, die lange in Berlin gelebt hat und nach ihrer Rückkehr in die Heimat dem Ehrenmal einen Besuch abstattete, war schockiert vom Zustand des Denkmals, das seit ewigen Zeiten nicht mehr gesäubert worden war. Sie postete Fotos von den Verschandelungen auf Facebook und startete eine spontane Säuberungsaktion – mit überraschendem Erfolg.

In kürzester Zeit fanden sich freiwillige Helfer zusammen und Michael Kramer vom Reinigungsmittelhersteller Lithofin prüfte bereits während seines Urlaubes, welche Reinigungsmittel am besten wirken, während die Gebäudereinigungsfirma Fluid Geräte und Fachpersonal in Gestalt von Volker Hessel stellte. Er wies die freiwilligen Helfer ein und rückte den Schmierereien mit einem speziellen Gel zu Leibe. „Darauf hält anschließend kein Graffiti mehr“, betonte Hessel, der für Fluid häufiger verunstaltete Fassaden wie zum Beispiel bei Einkaufsmärkten reinigt.

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft so vieler Wildeshauser zeigte sich Petermann. „200 Euro an Spenden für die Reinigungsmittel kamen im Handumdrehen zusammen, der Bauhof hat uns einen Tankwagen hingestellt, Strom und Wasser bekommen wir vom benachbarten Jugendzentrum und Erfrischungsgetränke von Nordmann“, freute sich die Initiatorin.

Ihren kompletten Vormittagsunterricht ließ am Freitag sogar die achte Klasse der IGS Gut Spascher Sand ausfallen, um zusammen mit Lehrerin Annette Úhlen kräftig zu schrubben, zu fegen und mit dem Hochdruckreiniger zu hantieren.

Einige irritierende Reaktionen habe es aber auch gegeben. „Eine Schule hat es abgelehnt zu helfen, weil man damit die Falschen unterstütze, aber das verstehe ich nicht angesichts der Tatsache, dass hier Menschen liegen, die in zwei Kriegen gestorben sind“, betonte Petermann.

Dem stimmte auch Bürgermeister Jens Kuraschinski zu, der bei der „tollen Aktion“ ebenfalls mit anpackte. Er hofft nun auf einen dauerhaften Erfolg, um das Ehrenmal wieder zu dem zu machen, was die Aufschrift aussagt: „Ein Mahnmal für die Opfer des Krieges. Den Überlebenden und Nachgeborenen zu Mahnung und Auftrag.“

Ein Video der Aktion finden Sie unter www.nwzonline.de/videos