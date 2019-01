Wildeshausen Das hat Tanja Laustroer richtig geärgert: „Die Mutter eines Freundes wollte ihre abgelaufenen Medikamente entsorgen, kassierte bei ihrer Apotheke aber eine Abfuhr.“ Die Apotheke habe die Annahme schlicht verweigert und stattdessen auf den Hausmüll verwiesen. Das wiederum findet Laustroer, die als Krankenschwester arbeitet, gefährlich: „Es kann doch nicht sein, dass scharfe Medikamente einfach so auf den Deponien landen und zum Beispiel von Vögeln aufgepickt werden. Schließlich hat ja nicht jeder Landkreis eine Verbrennungsanlage“, gibt sie zu bedenken.

Altlasten in Apotheken

Bei den Apotheken in Wildeshausen wäre Laustroers Bekannte mit ihren alten Medikamenten nicht abgewiesen worden. „Bei uns können Kunden ihre Altlasten jederzeit abgeben oder in den Kasten werfen, der draußen hängt“, erläutert Inhaber Thomas Weißenborn, der die Marktapotheke und die Apotheke „Insel am Westring“ betreibt. Ähnlich unkompliziert verfahren auch die Kronen- und die Zana-Apotheke.

Dieser Service ist jedoch freiwillig und keinesfalls ein Muss, zumal für die Apotheken Kosten anfallen. So arbeitet Weißenborn zum Beispiel mit der Bremer Firma Joba zusammen, die die Altmedikamente abholt und der Verbrennung zukommen lässt. An ausgemusterten Arzneien fielen in seinen Apotheken zwar keine riesigen Mengen an, aber zehn bis zwanzig 50- bis 60-Liter-Säcke pro Quartal seien doch ein Feld, um das man sich kümmern müsse, so der Wildeshauser Apotheker.

Generell sei es jedoch auch ein gangbarer Weg, alte Medikamente – fachgerecht – im Hausmüll zu entsorgen. Das bedeute aber nicht, Pillenpackungen einfach so in die Toilette zu kippen, sondern zunächst von der Umverpackung – sprich Umkarton und Blisterfolie – zu befreien und dann in die Restmülltonne zu geben. „Wenn man ein feuchtes Haushaltstuch darum wickelt, wird die Zersetzung beschleunigt und ein Missbrauch weitgehend ausgeschlossen“, sagt Weißenborn.

Größtmögliche Sorgfalt bei der Entsorgung von Medikamenten im Hausmüll mahnt Tobias Bruns vom Kreisamt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft an. Schließlich werde der Hausmüll aus dem Landkreis Oldenburg im ammerländischen Mansie nur zum Teil verbrannt, zum Teil jedoch auch geschreddert und kompostiert. Besser sei es deshalb, für abgelaufene Medikamente die Möglichkeit der Problemstoffsammlung seitens des Landkreises zu nutzen.

Problemstoffsammlung

Das ist zum einen bei den mobilen Sammlungen möglich, die zweimal im Jahr im Frühjahr und Herbst an 26 Stationen im gesamten Landkreis stattfinden. Zum anderen können Problemstoffe auch kostenlos bei der Müllumschlagstation in Neerstedt, auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Wardenburg und auf dem Gelände der Firma K-Nord in Ganderkesee abgegeben werden.

Doch auch hier gibt es Sonderfälle. „Bei den Zytostatika, das sind Medikamente für die Krebstherapie, kommt der Landkreis zum Beispiel an seine Grenzen“, konstatiert Bruns. Diese speziellen Medikamente, die eine eigene Abfallschlüsselnummer hätten, dürften nicht in die Problemstoffsammlung und auf gar keinen Fall in den Restmüll. „Hier sollte man am besten seinen behandelnden Arzt zwecks Rücknahme fragen“, rät Bruns.

Gebrauchte Spritzen

Ebenfalls nicht in den Restmüll sollten – allein schon aus infektionspräventiver Sicht – gebrauchte Kanülen bzw. Spritzen. Hier seien die Problemstoffsammelstellen die richtige Adresse. Morphium und andere starke Schmerzmittel können hingegen – nicht auf den ersten Blick erkennbar allerdings – in die Restmülltonne. Besser sei es allerdings auch hier, den Aufwand auf sich zu nehmen und auf die mobile oder stationäre Problemstoffsammlung auszuweichen, rät Bruns abschließend.