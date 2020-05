Erziehung: Freude über Matschtisch, Hochbeet und neue Hütte

Wildeshausen Über eine neue Hütte, neue Hochbeete und andere Elemente dürfen sich die Krippenkinder des Stadtkindergartens Pusteblume freuen. Die Stadt Wildeshausen gab Geld, um den Außenbereich für die insgesamt 115 Krippenkinder zu erneuern. Ein bedeutsamer Teil der neuen Ausstattung kam dabei auch von dem Verein Brücke aus Delmenhorst.

Für insgesamt 22 000 Euro wurde im Garten der Krippe vieles erneuert. Unter anderem gibt es erstmals einen Matschtisch. Neben diesem ragt ein neuer Unterstand hervor. Diese Hütte wurde zuletzt fertiggestellt und stammt aus der gemeinnützigen Arbeit von straffälligen Jugendlichen, die sich im Verein Brücke Delmenhorst engagieren. Geleitet haben dieses Projekt Gerold Zimmermann und Torsten Speulda. Auch von der Brücke gesponsort sind zwei neue Hochbeete. Den neuen Außenbereich komplett machen Bänke sowie verschiedene Sandkästen und Beete und eine neu gestaltete Terrasse.

Seit der Eröffnung der Krippe vor zehn Jahren hatten sich die alten Geräte abgenutzt. Denn jeden Tag gehen die Betreuer mit ihren Schützlingen nach draußen.

Momentan sind aufgrund der Corona-Verordnungen von den 115 nur circa 40 Kinder regelmäßig da. „Wir verfolgen einen sehr naturnahen Ansatz. Wir gehen bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit mit den Kindern raus“, sagt die Gruppenleiterin der Krippe Merle Leberecht. In der Hütte können die Kinder im Sand buddeln, auch wenn es mal regnet. „Wie fühlt sich trockener Sand an und wie nasser, auch das kann für Kinder interessant sein“, vermittelt Leberecht bei der Einweihung einen Einblick in den Alltag eines Krippenkindes. In Beeten pflanzen die Betreuer gemeinsam mit den Kindern zum Beispiel Sonnenblumen oder Kürbisse an.

Mit allen Sinnen die Umwelt erkunden sei für Kinder von großer Bedeutung. So freuen sich alle auch über den neuen Matschtisch. „Matsch hat eine besondere Bedeutung für Kleinkinder“, sagt Bürgermeister Jens Kuraschinski, der zur Einweihung des neuen Spielbereichs kam. Der Bürgermeister sprach bei der Gelegenheit ein großes Dankeschön an den Verein Brücke für sein Beisteuern aus.