Facebook-Gruppe „wildeshausen Hilft“: In Krisenzeiten zusammenhalten

Wildeshausen Wildeshausen hält in Krisenzeiten zusammen – und wie: Am Samstagabend erstellte Holger Rinne über das Soziale Netzwerk Facebook eine Gruppe, in der man Hilfsangebote oder Gesuche in Zeiten der Corona-Krise veröffentlichen kann. Unter dem Motto „Wildeshausen hilft“ schlossen sich immer mehr Menschen der Gruppe an – nach 24 Stunden waren es schon rund 500.

„Lasst uns alle zusammenhalten, um diese besondere Lage und schwierige Zeit gemeinsam gut zu überstehen“, schreibt Rinne in dem Aufruf. Wenn beispielsweise jemand in Quarantäne sei oder zu einer Risikogruppe gehöre und Hilfe benötigt, könne man das in der Gruppe veröffentlichen. Auch wer Menschen unterstützen und seine Hilfe anbieten möchte, kann dies kundtun.

Formular ausfüllen und mitmachen Bundesweit laufen derzeit Aktionen zur „Coronahilfe“ an. Egal ob organisiert von Kirchen, Radiosendern oder Privatpersonen – immer geht es darum, Menschen zusammenzubringen. Einerseits die Personen, die Hilfe brauchen, weil sie beispielsweise nicht mehr einkaufen können, und andererseits Menschen, die ihre Hilfe anbieten – und beispielsweise das Einkaufen übernehmen. Ein Formular, in dem man seine Hilfe anbietet oder nach Hilfe bittet, finden Sie unter www.bit.ly/Formular-Nachbarschaftshilfe

Da ältere Menschen, die in diesen Tagen besonders auf Hilfe angewiesen sind, häufig keinen Zugang zum Internet haben, gibt es ein Formular (siehe Infobox), das man ihnen vorbeibringen und so auch deren Bedürfnisse in Erfahrung bringen könne, heißt es auf der Facebook-Seite. Auch Angebote für Kinderbetreuungen im kleinen Rahmen seien hilfreich, da Schulen und Kitas geschlossen sind – und Großeltern nicht gefährdet werden sollen.

„Wir werden uns Gedanken machen, wie uns jene Menschen, die ihr mit eurer Hilfe ansprechen möchtet, erreichen. Gerade auch wenn sie nicht auf Facebook sind“, schreibt Thorsten Liedär, Administrator der Gruppe. „Wir bitten euch außerdem, eure Angebote ein wenig zu strukturieren“, so Liedär, der darum bittet, Bereiche, Gemeinden oder Straßenzüge anzugeben, die man abdecken könnte. „Das macht das Finden und Zuordnen sehr viel leichter“, schreibt er.