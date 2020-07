Finanzen: Anträge für Zuschüsse abgeben

Wildeshausen Die Stadtverwaltung befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase für den Haushaltsplan 2021. Darauf weist Sprecher Hans Ufferfilge hin. Die Aufstellung des Haushaltes werde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr sicher schwieriger werden. Gleichwohl bittet die Verwaltung auch in diesem Jahr erneut alle Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Zuschussanträge, die das Jahr 2021 und danach betreffen, an die Stadtverwaltung zu senden, damit diese verwaltungsseitig geprüft und in die Haushaltsberatungen eingebracht werden können.

Durch die Kulturförderrichtlinie sind unterschiedliche Anträge zu stellen und Abgabefristen zu beachten. • Anträge für kulturelle Projektförderungen: Der Zuschussantrag ist der Stadt Wildeshausen bis zum 30. September vorzulegen. Für das Antragsverfahren gelten die Vorgaben der „Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen für kulturelle Vorhaben“. Die Richtlinie kann auf der Internetseite der Stadt (www.wildeshausen.de) eingesehen werden. Für den Antrag sollte der Vordruck verwendet werden, der ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Wildeshausen zum Download zur Verfügung steht. • Weitere Zuschussanträge: Der Zuschussantrag ist der Stadt bis zum 15. Juli vorzulegen. Für das Antragsverfahren gelten die Vorgaben der „Richtlinie zum Antragsverfahren auf Erhalt freiwilliger Leistungen der Stadt Wildeshausen“. Die Richtlinie kann auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden. Der Vordruck zum Antrag auf Erhalt freiwilliger Leistungen, der ebenfalls unter www.wildeshausen.de zur Verfügung steht, sollte verwendet werden. Ab einer beantragten Zuwendungssumme von 15 000 Euro sind zusätzlich eine von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erstellte Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder eine Einnahme-Überschussrechnung oder bei einer selbst erstellten Einnahme-Überschussrechnung zusätzlich die dazugehörigen Belege vorzulegen.