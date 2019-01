Wildeshausen Der Aufstieg der Beatles in den 60ern bedeutete eine Flaute im Friseurhandwerk: „Mann“ wollte plötzlich lieber lange Haare tragen. Walter Dellwisch hat das im eigenen Laden zu spüren bekommen. Der heute 88-jährige Wildeshauser hat 72 Jahre lang als Friseur gearbeitet. Am Donnerstag, 17. Januar, greift er das letzte Mal zu Kamm und Schere. Danach ist Schluss. Der Friseurmeister schließt seinen Salon. Nicht nur deshalb ist es ein besonderes Datum. Am Donnerstag besteht der Friseursalon Dellwisch zudem 100 Jahre.

„Es fällt mir schwer“

„Es fällt mir schwer“, sagt der Wildeshauser. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er den Betrieb auf. Stolz wirkt Dellwisch, wenn er auf die Jahre zurückblickt: „Ich glaube nicht, dass es noch jemanden im Landkreis gibt, der mit 88 noch ein Geschäft führt.“ Von seinen vier Kindern hat niemand diesen Handwerksberuf erlernt, auch von den Enkeln nicht.

Dellwischs Frau Ingrid ist hingegen Friseurin. Auch seine vier Geschwister erlernten den Beruf Friseur – und zwar im Salon des Vaters Heinrich, der am 17. Januar 1919 einen Salon in der Westerstraße 37 eröffnet hatte.

1927 wurde der Handwerksbetrieb um einen Damensalon erweitert. Regelmäßige Weiterbildungen gehörten für die Friseure dazu. „Wir waren über die Grenzen hinaus bekannt.“

1947: Eigentlich hat er Uhrmacher werden wollen, erzählt Walter Dellwisch. Allerdings fand er in Wildeshausen keinen Ausbildungsplatz. Also sagte sein Vater zu ihm: „Du ziehst dir einen Kittel an, am 1. April fängst du bei mir an.“ Die Entscheidung hat der 88-jährige Friseurmeister nie bereut.

Den Salon des Vaters übernahm 1960 Walter Dellwischs Bruder Heinrich junior. Gleichzeitig ging Walter mit Frau Ingrid in die Burgstraße, um dort mit ihr einen Herren-Salon zu eröffnen – und „damit der Name Dellwisch erhalten bleibt“, wie er heute sagt. Heinrich Dellwisch junior errichtete 1969 auf dem Grundstück ein neues Wohn- und Geschäftshaus, das später verpachtet wurde. Der Dellwisch-Salon in der Burgstraße aber blieb bestehen.

„Der Handwerker ging hinten raus und der erste Kunde kam vorne rein“, erinnert sich Walter Dellwisch an den Eröffnungstag. „Um 9 Uhr saß der erste Kunde auf dem Stuhl.“ Stammkunden gingen fortan über Jahre ein und aus, darunter Bürgermeister und Gildemitglieder. Die Schützengilde verlieh ihm den Titel Regimentsbarbier. „Ich hatte immer gut zu tun.“ Der alteingesessene Wildeshauser kennt seine Kunden. Man spricht sich mit Vornamen an.

Der Raum, in dem Dellwisch die Haare schneidet, lädt dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen: An den Wänden hängen mehrere alte Fotos aus Wildeshausen, darunter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Dellwisch beim Königsschießen während des Gildefestes. Randnotiz: Den Königstitel holte sich Dellwisch nie.

Arbeit für guten Zweck

Auch ist eine Aufnahme aus 2003 dabei: Für einen guten Zweck rasierte Dellwisch damals an Pfingsten auf dem Wildeshauser Marktplatz Männern die Bärte. Zu den alten Fotos passt die Haarschneidemaschine: Sie ist in dem Salon seit den 60er-Jahren angebracht und leiste nach wie vor gute Dienste, sagt Dellwisch.

Seine Haare schneidet sich der Friseurmeister übrigens selbst. Erst vergangene Woche hat er sich selbst die Spitzen gekürzt.



Der Salon öffnet am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.