Wildeshausen „Sag Moin zur asiatischen Küche.“ Passanten werden an der Huntestraße 41 in Wildeshausen mit diesem auf dem Fenster abgedruckten Spruch aufgefordert, sich auf die asiatische Küche einzulassen. Wie das gelingen soll? Die NWZ hat mit den Betreibern des neu eröffneten „Bôme“ gesprochen.

Sushi mit Hähnchen

Wände, Boden und Decke sind schwarz, die Mitte des Raumes ist durch eine Glaswand getrennt. Phuc Hung Nguyen (58) und seine Frau Hoang Thi Thanh Hang (56) laufen zwischen Theke und Küche hin und her. Tochter Linh Nguyen (32) nimmt die Gäste in Empfang. Sie hat derzeit Urlaub und hilft im Restaurant aus. Während ihre Eltern das Essen zubereiten, nimmt sie sich zwischen bedienen und Bestellungen aufnehmen Zeit für ein Gespräch.

„Bôme“ (die Betonung liegt auf dem e) ist vietnamesisch und heißt Papa und Mama, erklärt die 32-Jährige. Der Name passt, „denn wir haben das Logo für unsere Eltern entworfen“. Wir, das sind Linh und Charles Nguyen (30). Die beiden haben ihr „Know-how“ genutzt, um den Eltern bei der Eröffnung des Restaurants zu helfen.

Die Speisekarte soll den Besucher an die asiatische Küche heranführen, erklärt Linh Nguyen. Deshalb werde unter anderem Sushi mit Hähnchen angeboten. „Beim zweiten Mal wagt sich der Besucher dann vielleicht an den Lachs heran, oder an den Thunfisch.“ Auch Trüffel kommt mit ins Essen sowie Kürbis, ebenso gibt es „Sweet Sushi“ mit Obst zubereitet. „Wir mögen sehr gerne Grünkohl – deshalb überlegen wir, es mit auf die Speisekarte zu nehmen“, verrät Linh Nguyen. Die Familie bezeichnet die Gerichte aus dem Grund als „asiatisch inspiriert“. Zugleich wolle sie zeigen, dass asiatisch essen eben mehr bedeute als vorrangig „Ente süß-sauer“ zu essen. Phuc Hung Nguyen habe zudem bei einer Verwandten in Vancouver (Kanada), einer gebürtigen Japanerin, das Sushimachen erlernt.

Der Familienbetrieb setze auf gesundes Essen, betont Linh Nguyen. „In Europa werden große Mengen an Weizen gegessen: Morgens Brot, mittags Sandwich.“ Die Gerichte im „Bôme“ basierten vor allem auf Gemüse, Proteinen und wenig Fett. Der Fisch werde jeden Morgen frisch aus Bremen geliefert.

In der Küche hat Phuc Hung Nguyen das Sagen, die Ideen für Einrichtung und Marketing stammen von den Kindern. Charles arbeitet in einer Grafikagentur in Bremen und kümmert sich um Flyer und Internetauftritt, Linh ist als Designerin in Berlin tätig und ist bei bürokratischen Arbeiten behilflich. „Die Bar haben mein Vater und mein Bruder gebaut, die Bäume – Kirschblüten – sind aus unserem Garten.“

Erstes Restaurant

Phuc Hung Nguyen und Hoang Thi Thanh Hang, die in Harpstedt leben, betrieben unter anderem in Bremen ein Kosmetikstudio, „Bôme“ ist deren erster Gastronomiebetrieb. Im selben Gebäude werden sie weiterhin ihr Nagelstudio betreiben, das in rund zwei Wochen ebenfalls neu gestaltet eröffnet werden soll. Für Restaurantbesucher gilt: Montags bis sonntags können sie von 11 bis 22 Uhr der asiatischen Küche „Moin“ sagen.