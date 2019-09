Wildeshausen Das Plakat ist kaum zu übersehen: „Wir suchen Koch/Köchin, Servicekräfte, Cocktailmixer, Barkeeper, Spülkräfte, Schichtführer im Abendbereich, Hauswirtschaftlerin und Runner“ steht gleich am Eingang der „Brasserie“ in der Wildeshauser Innenstadt. „Wir suchen händeringend Personal“, sagt Gastronom Stefan Thuns. Leider hätten immer weniger Lust, an Wochenenden oder Feiertagen zu arbeiten. Wochentags steht der 46-jährige Koch mittlerweile wieder selbst am Herd, um die Kundenwünsche zu erfüllen.

Servicekräfte gesucht

Thuns hat nach eigenen Angaben schon die Arbeitsagentur eingeschaltet und das Jobcenter des Landkreises informiert – ohne Erfolg. Der Betreiber der „Brasserie“ ist nicht der einzige Wirt in Wildeshausen, der dringend Personal sucht. „Wir benötigen dringend Servicekräfte“, sagt auch Frank Stauga („Altes Amtshaus“), zuständiger Vorstand Gastronomie im Wildeshauser Handels- und Gewerbeverein (HGV). Im benachbarten Hotel „Gut Altona“ hat die Eigentümerfamilie bereits reagiert. Das Restaurant ist am Sonntag ab 15 Uhr geschlossen, bestätigte Malte Ahrmann aus der Geschäftsführung. Dies sei aber nicht nur den begrenzten Personalkapazitäten geschuldet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Feiern in dem Haus, stark belastet. So wolle „Gut Altona“ versuchen, die Arbeitszeiten in Küche und Service etwas attraktiver zu gestalten.

Derzeit seien im Hotelgewerbe im Landkreis Oldenburg vier Stellen als unbesetzt gemeldet; 13 seien es in der Gastronomie. „Es gibt aber einen großen Graubereich. Die Arbeitgeber melden nicht alle freien Stellen“, sagte die Sprecherin der Arbeitsagentur, Claudia Zimmermann, auf NWZ-Anfrage. Zum Stichtag 31. Juli waren aus dem Bereich Gastronomie 48 Menschen im Landkreis Oldenburg als arbeitslos gemeldet; dazu kommen noch 14 aus dem Hotel-Gewerbe. „Es gibt Vermittlungsgespräche auf allen Ebenen“, so Zimmermann. „Wir schauen, wo es passen könnte.“ Seit Anfang des Jahres gebe es das Qualifizierungschancengesetz. Über dieses Instrument könne der Arbeitgeber bei Fortbildungsmaßnahmen im Betrieb bis zu 75 Prozent der Lohnkosten erstattet bekommen.

Mindestlohn zu niedrig?

Die Jobcenter im Landkreis Oldenburg haben in diesem Jahr Langzeitarbeitslose „im mittleren zweistelligen Bereich“ in die Gastronomie vermittelt, so die Auskunft von Fabian Bahrs, Leiter des Jobcenters Wildeshausen. Das sei nicht einfach. Der Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde sei aus Sicht vieler Beschäftigter zu gering. Insbesondere Alleinerziehende hätten Probleme mit den Arbeitszeiten. Junge Leute hätten durchaus Interesse an einem Job in der Gastronomie, weiß Agentursprecherin Zimmermann. Die Stellenvermittlung gestalte sich aber schwierig, wenn der Betrieb nicht mit dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erreicht werden könne. Gerade im ländlichen Raum sei die Mobilität eingeschränkt.