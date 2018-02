Wildeshausen Nach fast 27 Jahren als Hotelbetreiber geht das Ehepaar Thurm-Meyer in Rente. Am Freitag, an seinem 75. Geburtstag, erklärte Hans-Peter Thurm-Meyer, dass er und seine Frau Karin das Hotel samt Wohnhaus an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen an einen Investor aus Oldenburg verkauft haben. Der wolle aber nicht in Erscheinung treten.

Neuer Pächter vom Fach

Neuer Pächter des Drei-Sterne-Hotels Thurm-Meyer wird zum 1. März Thomas Lüdeke. Der 55-jährige Hotel- und Restaurantfachmann aus Dötlingen ist Inhaber des „Dötlinger Hofes“, der sich in zweiter Generation in der Hand seiner Familie befindet. „Im Dötlinger Hof verfüge ich über einen großen Saal, eine Gastwirtschaft und ein Restaurant, aber nur über zehn Hotelzimmer“, so Lüdeke. „Das Hotel Thurm-Meyer mit seinen 35 Zimmern ist deshalb eine gute Ergänzung .“

Hans-Peter Thurm-Meyer ist gelernter Industriekaufmann. Im Alter von 47 Jahren erfüllte er sich einen langgehegten Wunsch. „Ich wollte Gastronom werden. Dieses Gen habe ich von meiner Mutter geerbt, die früher eine kleine Pension betrieb.“ So baute Thurm-Meyer sein Elternhaus an der Dr.-Klingenberg-Straße um und eröffnete im März 1991 ein Hotel mit sieben Zimmern und einem Pub. Ein Jahr später schloss Thurm-Meyer einen Vertrag mit dem Land ab, damit die Landesbediensteten des Justizschulungszentrums in Wildeshausen sichere Übernachtungsmöglichkeiten erhielten. „Dadurch konnten wir 1992 ein Gästehaus mit 22 Zimmern bauen“, berichtet Thurm-Meyer. Einige Jahre später konnte ein weiteres Gebäude in der Nachbarschaft gekauft werden. Zehn Mitarbeiter sind im Hotel mit Pub und Restaurant beschäftigt.

Trotz des Hotelbetriebs ging Karin Thurm-Meyer weiter ihrem Beruf als Medizinisch-technische Assistentin nach. „Ich habe 44 Jahre als MTA gearbeitet und war Röntgenassistentin“, erzählt die 77-Jährige. Von ihren drei Kinder kam niemand für die Übernahme des Hotels in Frage, weil sie sich beruflich alle anderweitig orientiert haben.

Stolz auf das Hotel

Gleichwohl ist das Ehepaar Thurm-Meyer zufrieden, mit Thomas Lüdeke einen neuen Hotel-Betreiber gefunden zu haben. „Wir kennen uns schon lange und sind vor einiger Zeit ins Gespräch gekommen“, sagt Hans-Peter Thurm-Meyer. „Wir übergeben ein gut eingeführtes Hotel, auf das wir stolz sind.“

Mit dem Wechsel in den Ruhestand zieht das Ehepaar Thurm-Meyer auch noch einmal um. Aus dem Wohnhaus auf dem 5000 Quadratmeter großen Hotel-Gelände geht’s nach Zwischenbrücken.