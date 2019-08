Wildeshausen Wenn Ilse Wätjen über ihre Wurzeln spricht, dann fallen zuerst zwei Begriffe: Gröpelingen und AG Weser. 88 Jahre lang hat sie in dem Bremer Arbeiterviertel gelebt und die Geschichte der Werft hautnah miterlebt – auch wenn weder sie noch ihr verstorbener Mann dort gearbeitet hat. Doch Gröpelingen und die AG Weser sind untrennbar miteinander verbunden. Seit fast zwölf Jahren wohnt Ilse Wätjen in Wildeshausen. Ihre Tochter Heike Lührs aus Aschenstedt und ihr Enkel Michael Lührs aus Harpstedt holten sie in ihre Nähe. Ihre Heimstatt ist das Pflegezentrum Johanneum, wo die Familie an diesem Montag auch den 100. Geburtstag von Ilse Wätjen feiert. Dazu hat sich auch von Stadt und Landkreis Besuch angekündigt.

Auch wenn die Beine nicht mehr so wollen, wie Ilse Wätjen es gern hätte, ihr Kopf spielt immer noch gut mit. Und darüber ist sie froh. Sie ist ein aufgeweckter Mensch, das spürt der Besucher sofort. „Täglich lese ich die Zeitungen, die hier im Johanneum ausliegen, und im Fernsehen gibt es auch viele interessante Dinge“, sagt sie.

An den Wänden hängen Erinnerungen eines früheren Hobbys: gestickte Bilder. „Ich habe früher viel Handarbeit gemacht“, sagt sie, „viel genäht und gestickt“.

Ihr Start ins Leben 1919 verlief dramatisch. „Meine Mutter starb bei meiner Geburt, ich bin bei Pflegeeltern in Gröpelingen aufgewachsen.“ 1944 heiratete sie Walter Wätjen, der zuerst als Schlachter und später als Kraftfahrer gearbeitet hat. Ilse Wätjen ist ein Einzelkind. Sie selbst hat auch eine Tochter, Heike Lührs, die mit ihrem Mann in Aschenstedt lebt. Auch das Paar hat ein Kind – Michael Lührs. „Ich bin Standesbeamter und freier Redner ins Harpstedt“, erzählt der 52-Jährige. Und: Auch er hat mit seiner Frau ein Kind. Ilse Wätjen ist somit Uroma.

An einen Garten war im Arbeiterviertel für das Ehepaar Wätjen nicht zu denken. „Wir hatten einige Jahrzehnte ein Wochenendhaus in Dammsiel an der Wümme“, erzählt Ilse Wätjen. Mit dem späteren Verkauf hätten sie Tochter und Schwiegersohn den Kauf eines Grundstücks in Aschenstedt ermöglicht. Dorthin zog das Ehepaar mit dem damals achtjährigen Michael. „Geschwister meines Vaters hatten nach Wildeshausen geheiratet, so dass es hierher schon Beziehungen gab“, berichtet Michael Lührs. Ilse Wätjen blieb ihrem Gröpelingen verbunden. Sie arbeitete jahrelang in einer Bücherei. Nachdem ihr Mann 1979 gestorben war, lebte sie noch jahrelang mit einem neuen Lebenspartner zusammen.

• Wildeshausen hat vier Einwohner und Einwohnerinnen, die 100 Jahre und älter sind. Die älteste Person ist 103.