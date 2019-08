Wildeshausen Es ist ein Pilotprojekt der VR Energieprojekte Wildeshauser Geest GmbH und soll ab September die ersten Haushalte beheizen: das Blockheizkraftwerk (BHKW) der Neubau-Siedlung Geest-Höfe in Wildeshausen. Bei einem Ortstermin am Freitag haben Geschäftsführer Hermann Raschen, Assistent Tristan Lübben sowie Bastian Hoffmann von der Ingenieur-Netzwerk-Energie eG das Projekt vorgestellt.

Wohnprojekt Herzstück

Mit dabei waren auch Helga Lohmann und Frank Bellersen von der häuslichen Krankenpflege Wildeshausen Bellersen und Lohmann. Deren Wohnprojekt für Senioren ist das Herzstück der Geest-Höfe der VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH.

Das Backsteingebäude, das an den Parkplätzen auf Seite der Raiffeisenwarengenossenschaft steht, sieht unscheinbar aus: Von dort aus verlaufen die Leitungen, die die Geest-Höfe-Wohnhäuser mit Wärme versorgen werden. „Das Erdgas kommt direkt aus der Leitung“, erklärte Hoffmann. Zur Erklärung: In dem Kraftwerk wird Erdgas in Strom umgewandelt. Die dabei entstehende Abwärme wird genutzt, um das Wärmenetz zu versorgen. Die Vorlauftemperatur liege bei 75 bis 85 Grad Celsius, die Rücklauftemperatur zwischen 45 und 55, erklärte Hoffmann. Hinzu komme: „Die Anlage ist sehr leise.“ Ein Kessel, der drei Kubikmeter fasst, dient als Pufferspeicher: Dort wird die Wärmeenergie zwischengespeichert, wenn es gerade keinen Bedarf gibt.

Elf Reihenhäuser Die Krankenpflege Bellersen und Lohmann möchte in der Neubausiedlung zwei Gebäude errichten: Eines für Wohngemeinschaften mit Platz für 24 Senioren ­­­ sowie eine Tagespflege mit zwölf Plätzen. Zusätzlich entstehen elf Reihenhäuser mit Carports. I m September wird das erste Reihenhaus bezogen und soll von da an mit Wärme aus dem Blockheizkraftwerk versorgt werden.

Das BHKW erzeugt eine Leistung von 50 Kilowatt elektrisch und 100 thermisch. „Das ist die klassische Größe“, ergänzte Hoffmann. Zudem gibt es einen Reservekessel, falls es in dem Kraftwerk zu Ausfällen kommen sollte.

Die Anschlüsse in der Anlage, die geschätzt eine Lebensdauer von 20 Jahren hat, sind vorhanden, so dass sie bei Bedarf erweitert werden kann. „Für zukünftige Anforderungen kann das BHKW nachgerüstet werden“, so Raschen.

Die Übergabestationen, die in den Häusern hängen und alle Funktionen der Heizung übernehmen werden, seien in etwa so groß wie eine Erdgastherme. Inspektion, Wartung und Instandsetzung übernimmt die VR GmbH.

„Invest in die Zukunft“

Für den Fall, dass das Wärmenetz in dem Bereich um das Grundstück beziehungsweise auf der anderen Straßenseite erweitert werden soll, wurde zusätzlich eine Leitung gelegt. Ob und wie viele solcher Projekte in der Zukunft noch folgen werden, konnte Raschen am Freitag nicht einschätzen. Nur so viel sagte er: „Wir haben eine gewisse Wirtschaftlichkeit errechnet und sehen, dass es ein Invest in die Zukunft ist.“