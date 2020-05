Geschäftswelt: Die Leidenschaft für Autos zum Beruf gemacht

Wildeshausen Eine Leidenschaft für die Arbeit mit Autos hatte Mohamad El Kassar bereits früh. „Das kommt schon von meinem Vater“, sagt der 51-Jährige. Auch dieser sei bereits in der Branche tätig gewesen.

El Kassar ist neuer Mieter der ehemaligen Tankstelle an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen. Zum Tanken kommen seine Kunden aber nicht zu ihm – am vergangenen Montag hat der 51-Jährige die Waschhalle seines neuen Autopflegeunternehmens in Betrieb genommen. Zu dem Service, den er und sein Mitarbeiter Ahmed Omar anbieten, gehört die Wäsche und Pflege der Autos ihrer Kunden, sowohl von innen als auch von außen.

Für das neue Geschäft bringt El Kassar langjährige Erfahrung mit. Er habe schon immer am liebsten mit Autos gearbeitet, erzählt der frühere Metallbauer. 2006, vor fast 15 Jahren also, machte er sich mit der Autopflege selbstständig und war bis vor einigen Jahren an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen ansässig.

Später machte der 51-Jährige dann eine Shisha-Bar an der Bahnhofstraße auf. „Das war aber immer mehr ein Hobby von mir“, sagt er. Mit dem Betrieb an der Delmenhorster Straße ist er nun zu den Wurzeln seiner Selbstständigkeit zurückgekehrt. Im früheren Verkaufsraum der Tankstelle hat El Kassars Hobby ebenfalls einen Platz gefunden: Dort hat er ein Geschäft für Shisha-Zubehör eingerichtet.

Bevor der Unternehmer in die Räumlichkeiten einzog, seien diese bereits für die Autowäsche und -pflege genutzt worden, erzählt er. Viel Aufwand oder größere Umbaumaßnahmen waren also nicht nötig, bevor der Betrieb starten konnte.

Ein Glück war es für El Kassar ebenfalls, dass die Schließung von Autowaschanlagen wegen des Coronavirus nur kurz andauerte. Da das Verbot vor der Eröffnung gekippt wurde, konnte es in der früheren Tankstelle wie geplant losgehen.