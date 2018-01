Wildeshausen Oft sind es die kleinen Gelegenheiten, die den Alltag versüßen. Das dachte sich auch Michaela Marx, als sie Mitte 2014 einen passenden Namen für ihren kleinen Deko-Laden suchte, der – wie sie sagt – „Gelegenheiten zum Träumen“ bietet.

Dass ihr das Verkaufen liegt, merkte die heute 50-Jährige schon in jungen Jahren. Egal ob bei der Oma im begehbaren Kiosk in Braunschweig oder in der Baufirma der Eltern in Celle – der direkte Kontakt mit den Kunden machte ihr Spaß.

Lange überlegt

Doch der Schritt zum eigenen Laden will gut überlegt sein. Also arbeitete Marx, nachdem sie der Liebe wegen nach Wildeshausen gezogen war, erst mal in der Deko-Abteilung eines heimischen Baumarkts und verkaufte nebenbei Kosmetik auf Abendpartys. „Wenn die Kundinnen bei mir zu Hause waren, wollten sie allerdings lieber meine Deko als die Kosmetikprodukte kaufen“, schmunzelt sie.

Solchermaßen ermuntert versuchte Marx Ende 2014 – nach einjähriger Vorarbeit, Internetrecherche und Lieferantensuche – ihr Glück und eröffnete die „Kleinen Gelegenheiten“ an der Heemstraße 76. Ein Schwerpunkt im Angebot sollten die von ihr so geschätzten Kreidefarben sein, mit denen man perfekt den sogenannten Vintage-Look zaubern kann. Aber auch Accessoires, Kleidung und Bastelzubehör durften nicht fehlen – alles im Shabby- und Vintage-Style gehalten und von Herstellern in Frankreich, Skandinavien und Deutschland produziert.

„Ich möchte einfach, dass sich meine Kunden zuhause und im Garten eine Atmosphäre zum Entspannen und Wohlfühlen schaffen können, denn nichts ist schöner als ein gemütliches Zuhause“, beschreibt die Wildeshauserin ihre Ziele. Bewusst setzt sie dabei auf Qualitätsmarken wie „Jeanne d’Arc Living“, „Zwillingsherz“, „Joma Jewellery“ oder „van Deurs“ und bewegt sich damit jenseits von Billigläden im mittleren bis gehobenen Preissegment.

Unterstützung

„Zum Glück konnte ich von Anfang an auf die Unterstützung meines Mannes Klaus-Dieter zählen“, so die Geschäftsfrau. Nachdem sie sich in der Innenstadt vergeblich nach erschwinglichen und für sie geeigneten Räumlichkeiten umgeguckt hatten, bauten die Marx’ kurzerhand ihre Garage in ein Ladenlokal um. Gemeinsam zimmerten sie Regale aus Paletten, strichen Möbel und Wände in den von Michaela geliebten gedeckten Pastellfarben und dekorierten das Angebot. Geöffnet war zunächst nur sonntags.

„Damals hatte ich ja noch meinen Hauptjob im Baumarkt, aber als der seine Deko-Abteilung schloss, war das für mich der endgültige Anlass, komplett auf eigenen Beinen zu stehen“, erzählt sie. Ohnehin war die Arbeit für „Kleine Gelegenheiten“ längst nicht mehr so einfach nebenbei zu wuppen. „Anfang Juni 2015 habe ich die Öffnungszeiten auf donnerstags, freitags und sonnabends geändert bzw. erweitert und führe den Laden seitdem als Hauptgewerbe“, berichtet Marx.

Ein halbes Jahr später – im Dezember 2015 – folgte der nächste Schritt: die Eröffnung des Onlineshops „Kleine Gelegenheiten“. Seitdem ist die Geschäftsfrau jeden Tag rund um die Uhr im Einsatz: „Die ersten Kundenanfragen beantworte ich schon am Frühstückstisch und die letzten Pakete werden abends gepackt“, sinniert sie. Dazwischen liegen Aktualisierungen der Online-Auftritte bei Google, Facebook und Instagram, Warenbestellungen, Kundengespräche und „jede Menge Papierkram“. Schlaf ist da eher Mangelware, „aber das ist ja genau das, was ich wollte“, lacht die 50-Jährige.

Auswärtige Kunden

„Viele Kunden kommen inzwischen sogar schon von auswärts in unseren kleinen Familienbetrieb“, erzählt sie weiter. Sogar aus Wilhelmshaven oder Winsen an der Luhe habe sie schon Leute da gehabt. „Gerne bestellen meine Kunden auch online und holen die Ware vor Ort ab“, ergänzt die Wildeshauserin.

Die Dekorationsexpertin freut sich übrigens schon auf die Osterzeit und den Frühling. Wenn es wärmer wird, möchte sie auch den kleinen Vorgarten ihres Ladens wieder nett herrichten. „Noch gehen mir die Ideen auf keinen Fall aus“, verrät Marx. Kleine Gelegenheiten zum Träumen sind somit auch weiter garantiert.

Mehr Infos unter www.kleine-gelegenheiten.de