Virus: Corona: Gastronomiebetrieb in Wildeshausen geschlossen

Wildeshausen /Großenkneten Ein gastronomischer Betrieb in Wildeshausen, der wiederholt gegen Corona-Auflagen verstoßen hat, ist von der Kreisverwaltung bis Ende August geschlossen worden. Er hatte gegen Abstandsregeln, Dokumentationspflicht und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz verstoßen. Ferner war das Hygienekonzept mangelhaft umgesetzt worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

„Der Betreiber hat nun Zeit an seinem Konzept zu arbeiten und das auf den notwendigen Stand zu bringen“, sagt Landrat Carsten Harings und fährt fort: „Wir werden diese Kontrollen im gesamten Landkreis weiterhin unangekündigt fortsetzen.“

Die Kreisverwaltung hatte in der vergangenen Woche angekündigt, verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in den Branchen Gastronomie und Dienstleitung zu kontrollieren. Start war in der Gemeinde Großenkneten und in der Stadt Wildeshausen. Gemeinsame Teams von Kreisverwaltung, Kommunen und der Polizei führten stichpunktartige Überprüfungen durch. Bei einer ersten Visite am frühen Abend an einem Wochentag gab es bis auf geringe Verstöße wegen nicht korrekter oder fehlender Gästedokumentation keine Beanstandungen.

Anders sah es dafür am Wochenende aus. In der Gemeinde Großenkneten gab es in verschiedenen Betrieben Verstöße gegen die Abstandsregeln oder Missachtung der Dokumentationspflicht wie auch die Pflicht zum Tragen vom Mund-Nasen-Schutz. Diese Verstöße ziehen Ordnungswidrigkeits-Verfahren nach sich. Verstöße gegen die Dokumentationspflicht gab es auch bei Kontrollen in Wildeshausen, so die Kreisverwaltung.

Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen beträgt aktuell 413 bestätigte Fälle. Davon gelten 360 Personen als genesen, elf sind verstorben. Somit gibt es aktuell 42 registrierte an Covid-19 erkrankte Personen. In Quarantäne befinden sich derzeit 486 Personen. Bei den 42 Erkrankten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Dötlingen (2), Ganderkesee (1) Großenkneten (20), Hatten (1) und Wardenburg (1) sowie der Stadt Wildeshausen (17).