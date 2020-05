Gründung: Beste Freunde starten gemeinsam durch

Wildeshausen „Unsere Kleidung soll nicht nur trendy sein, mit ihr wollen wir neue Trends setzen“, kündigen die Wildeshauser Jungunternehmer Markus Konsorr (49) und Marcel Fröhlich (23) an. Die beiden kennen sich seit 2012, sind mittlerweile beste Freunde und seit Anfang des Jahres auch Geschäftspartner. „Wir haben uns oft über Mode und Kleidung unterhalten und uns geärgert, dass vieles schlecht sitzt“, erinnert sich Konsorr und ergänzt: „Also haben wir irgendwann angefangen, uns zu überlegen, ob wir nicht etwas Eigenes auf die Beine stellen möchten.“

Perfekte Passform

Gesagt – getan: Ende des vergangenen Jahres ließ Konsorr die Marke „Leibschmiede“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen. Die Produkte – zunächst haben sich die beiden auf eine T-Shirt-Kollektion konzentriert – lassen sich optimal am Leib tragen, so das Unternehmensversprechen. Möglich sei das, da man die Schnitte perfektioniert habe. Auch auf eine besondere Verarbeitung kommt es laut Konsorr an: „Wir verwenden 100 Prozent Bio-Baumwolle für unsere Kleidung, die Drucke sind organisch. Dazu verwenden wir eine spezielle Naht, die das Ausleiern der Kleidung verhindert und so auch nach mehrfachem Tragen einen perfekten Sitz garantiert.“

Die Nachhaltigkeit liegt den beiden Gründern am Herzen. So kooperieren sie beispielsweise mit der Initiative „Plant my tree“. „Für jedes zehnte produzierte T-Shirt wird ein Baum gepflanzt“, sagt Konsorr. Damit wolle man die Ökobilanz des Unternehmens aufbessern. Produziert wird die Kleidung in der Türkei, in Istanbul. „Ich war dort oft im Urlaub, kenne daher viele Leute. Wir lassen unsere Kleidung in derselben Fabrik herstellen wie namhafte Designer“, sagt der 49-jährige Wildeshauser, der im Unternehmen den kaufmännischen Part übernimmt, während Marcel Fröhlich der „kreative Kopf“ ist.

Durch die Corona-Krise habe es beim Export der Ware Verzögerungen gegeben. Die Kleidungsstücke waren fertig, konnten aber nicht nach Deutschland versendet werden. Inzwischen seien die T-Shirts aber in Wildeshausen angekommen und gehen von dort in den Verkauf. Die beiden Jungunternehmer haben sich zum Markteinstieg für drei Männer- und zwei Frauen-Shirts entschieden. Diese gibt es in den Größen S bis XL (Frauen) bzw. bis XXL (Männer). Erhältlich sind die T-Shirts zunächst im Online-Shop, bald soll es sie aber auch in der Wildeshauser Innenstadt geben. „Die Gespräche laufen noch“, sagt Konsorr. Beim Aufdruck auf den Kleidungsstücken habe man sich von Kaisern und Königen inspirieren lassen. „Sie bekamen ihre Kleidung auf den Leib geschmiedet. Dieses Gefühl soll die Passform unserer Shirts vermitteln.“ Zu sehen sind die Form eines Diamanten, der den männlichen Oberkörper darstellen soll, ein Lorbeerkranz wie ihn römische Kaiser trugen, und Hermann der Cherusker, der die Römer in der Varusschlacht besiegte.

Projekte in Planung

Mit den T-Shirts soll aber noch lange nicht Schluss sein. „Wir arbeiten bereits an der Winterkollektion mit dickerem Stoff“, geben die beiden preis. Auch eine Kollektion für Sportler, Reiter und Kinder soll folgen. Eine eigene Unterwäsche-Linie wollen die beiden ebenfalls auf den Markt bringen. „Wir wollen die Menschen von Kopf bis Fuß einkleiden“, sagen die Wildeshauser. Auch ein Parfüm sei bereits in Arbeit, eine Pflegelinie mit hochwertigen Cremes soll folgen. Bei allen Produkten steht für die beiden Freunde eines im Vordergrund: „Wir geben uns nicht mit der zweitbesten Qualität zufrieden.“

Mehr Infos unter www.leibschmiede.de