Wildeshausen Um in Zukunft Missbrauch zu verhindern, hat der Wildeshauser Stadtrat am Donnerstagabend eine neue Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken für das Gebiet „Vor Barg-loy“ mit großer Mehrheit beschlossen. Die alte Richtlinie von 2013 hatte dazu geführt, dass nicht unbedingt die Bewerber mit den meisten Punkten ein Grundstück erhielten. Kritik war auch entstanden, weil Mitglieder einer Familie mehrere Grundstücke kaufen konnten, die Häuser aber nicht unbedingt selbst bewohnen. Investoren gehen bei der neuen Richtlinie leer aus.

Neu ist, dass die Stadt die Bauplätze nur zur Eigennutzung verkauft. Ausnahme: Baut jemand auf einem Grundstück ein Doppelhaus, kann ein Objekt vermietet werden. Die Stadt behält sich vor, bis zu zehn Prozent der Wohnbaugrundstücke frei zu vergeben. Damit sollen besondere Fälle berücksichtigt werden; denn nach Ansicht der Stadtverwaltung könne die Richtlinie nicht alle Eventualitäten abbilden.

Bei Mehrfachbewerbungen auf ein Grundstück erfolgt die Vergabe anhand eines Punktesystems, die sich nach sozialen Kriterien richtet. So wird zum Beispiel berücksichtig, wie lange jemand schon in Wildeshausen wohnt. Für mehr als fünf Jahre gibt es vier Punkte, für mehr als zehn Jahre sechs Punkte. Auch wer in Wildeshausen arbeitet und Kinder hat, erhält Punkte.

Der starke Wildeshausen-Bezug stieß im Rat vereinzelt auf Kritik. So monierte Jens-Peter Hennken (CDW), dass junge Leute, die zum Studium Wildeshausen verlassen hätten und nun zurückkehren wollten, kaum eine Chance auf ein städtisches Grundstück hätten. Für Karl Schulze Temming-Hanhoff (parteilos) ist die Richtlinie zu sozial. „Wenn es Ausnahmeregeln gibt, wozu brauchen wird dann eine Richtlinie?“ Seiner Meinung nach sollten die Bewerber mit der höchsten Punktzahl der Reihe nach auf die Grundstücke zugreifen können – und das öffentlich.

Zehn Jahre muss ein Käufer das Haus auf einem von der Stadt erworbenen Grundstück selbst bewohnen; ansonsten muss er eine Konventionalstrafe in Höhe von 50 Prozent des Grundstückspreises zahlen. In einigen Jahren soll die Richtlinie auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden.