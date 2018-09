Wildeshausen Er hat das Kanalnetz in Wildeshausen immer im Blick: Jörg Dohrmann ist in der Stadtverwaltung schon seit langem der Experte für Schmutz- und Regenwasserentsorgung. In beiden Bereichen gibt es viel zu tun: „Für die Schmutzwasserkanäle haben wir von 2006 bis 2018 ein genaues Kanalkataster erstellt“, erläutert Dohrmann. Das Kataster sei die Grundlage für die regelmäßigen Reparaturarbeiten in diesem Bereich. „Zum Teil liegen die Kanäle im Grundwasser, die werden als erstes saniert“, so Dohrmann weiter.

Verwurzelte Leitungen

Ganz neu: Die Stadt eruiert derzeit den Zustand der Hausanschlussleitungen, die zum Teil verwurzelt sind. Das passiert mittels einer Kamera im Hauptkanal. „Wir gucken auch, ob die Kanäle ausreichend groß sind“, sagt der Experte. Irgendwann müsse man zum Beispiel im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme einen neuen Kanal zur Kläranlage legen. Die Kontrolle der Hausanschlussleitungen sei eine Herkulesaufgabe, da die Übergabeschächte oft versteckt seien. Doch der Aufwand ist gerechtfertigt: „Hier liegen die meisten Schadstellen“, sagt der Kanalexperte.

Viel zu tun gibt es auch bei den Regenwasserkanälen: „1998 haben wir einen Generalentwässerungsplan erstellt bzw. eine Schadenskarte entworfen, die dann gegolten hätte, wenn wir nicht aktiv geworden wären“, erklärt Dohrmann.

Doch das Bauamt ist aktiv geworden, um gerade in Fällen von Starkregen größere Überflutungen in der Stadt zu vermeiden. Beispielhaft nennt Dohrmann die Sanierung von Kanälen und den Bau von Versickerungsgruben im Privatbereich bzw. Regenwasserrückhaltebecken in Gewerbegebieten.

Kanalnetz ausgereizt

„An vielen Stellen wie zum Beispiel beim Neubauvorhaben an der Harpstedter Straße lassen wir keinen mehr ans inzwischen ausgereizte Kanalnetz“, betont Dohrmann. Wenn diese Vorhaben – wie eben das an der Harpstedter Straße – im Sand lägen, könnten private Bauherren das Regenwasser dort verrieseln. Im lehmigen Westen der Stadt sei das hingegen schwierig. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Geest eine Wellenlandschaft mit ganz unterschiedlichen Bodenqualitäten haben“, erklärt der Experte.

Bei den großen Regenrückhaltebecken handele es sich oft um von außen kaum sichtbare Rigolen wie beim Bau des großen Netto-Parkplatzes oder jüngst bei der Hauptschule. Als „teure, aber gute Lösung“ bezeichnet Dohrmann das dort in den Sommerferien gebaute, 180 000 Euro teure Becken, dessen Speicherblöcke einen Inhalt von 313 Kubikmeter haben. Das entspricht der Größe des Wildeshauser Hallenbades. Große Versickerungsanlagen seien zudem beim geplanten Neubau des Gymnasiums vorgesehen.

Flutmulde für „Auszeit“

Sensibilisiert sei die Stadt auch sofort, wenn es um Baumaßnahmen im Hochwasserschutzgebiet gehe, da dann umgehend Ausgleichsmaßnahmen für die großräumige Flächenversiegelung erfolgen müssten. So werde zum Beispiel als Ausgleich für den Bau des Wellnesscenters „Auszeit“ sowie die geplante Erweiterung des Wohnmobilplatzes im benachbarten Gebiet „Im Fange“ noch in diesem Jahr eine große Flutmulde gebaut.

Extremfälle bleiben

„Wir haben alle möglichen innovativen Maßnahmen realisiert, so dass bereits die erneute Bestandsaufnahme 2013 gut ausfiel“, sagt der Verwaltungsangestellte. Ganz ruhig bleibt er deshalb inzwischen bei Regenmengen von bis zu 20 bis 30 mm bzw. Liter pro Quadratmeter. Bei mehr als 40 mm werde es dagegen immer kritisch bleiben, konstatiert Dohrmann und verweist auf die Starkregenereignisse von 2013 und 2016, wo 60 mm und mehr herunterkamen.

In diesen Extremfällen gingen die Wassermassen immer noch von der Bargloyer Straße, wo viel Wasser zusammenströme und die Stadt keine Flächen für ein großes Regenrückhaltebecken habe, über die Bahn hinweg bis zur natürlichen Senke beim Kreisel Visbeker Straße bzw. beim Westertor. „Eventuell ist der Kanal dort auch zu klein, aber ein größerer würde bei normalen Regenfällen versanden“, sagt Dohrmann. Hinzu käme, dass große Kanäle die Hunte intensiv belasteten. Außerdem sei ein derartiges Unterfangen über Gebühren kaum finanzierbar.

Eigenverantwortung

„Wenn das Wasser mal eine halbe Stunde auf der Straße steht, müssen wir uns wohl daran gewöhnen und Ruhe bewahren bzw. als Autofahrer langsamer fahren“, mahnt Dohrmann zur Umsicht. Aufgabe der Stadt sei es letztlich nur, die Leute vor Überflutungen im Erdgeschoss zu schützen. „Wir versuchen natürlich auch, voll gelaufene Keller zu vermeiden, aber dafür ist eigentlich jeder selbst verantwortlich“, stellt der Stadtangestellte klar.

Viele Immobilienbesitzer hätten inzwischen auch schon auf die Starkregenereignisse der vergangenen Jahren reagiert und zum Beispiel Kellerschächte dicht gemauert oder wie zum Beispiel das Krankenhaus automatische Klappschotten eingebaut.

Starkregenereignisse gibt es nach Dohrmanns Einschätzung übrigens nicht häufiger als früher, sondern sie würden intensiver und medialer wahrgenommen. „Letztlich sind übermäßige Regengüsse immer kleinteilige und zufällige Ereignisse, die für die jeweils Betroffenen aber natürlich sehr bitter sind“, konstatiert Dohrmann abschließend.