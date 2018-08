Wildeshausen /Huntlosen Die Landwirte in der Region hadern mit den geplanten staatlichen Nothilfen als Ausgleich für die Ernteschäden. Der Nachweis, dass mehr als 30 Prozent der durchschnittlichen Jahreserzeugung durch die Dürre zerstört wurden, sei von den Betrieben schwer zu erbringen, erklärt Bernhard Wolff, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes Oldenburg, im NWZ-Gespräch. Milchviehhaltern, die in diesem Sommer ihre Wiesen nur einmal mähen konnten, lägen in der Regel keine Gewichtsangaben aus den Vorjahren zum Raufutter vor.

Bund und Länder wollen 340 Millionen Euro für die Unterstützung der Landwirte zur Verfügung stellen. 150 bis 170 Millionen Euro kommen aus der Bundeskasse. In Niedersachsen ist von Hilfszahlungen im Volumen von 10 Millionen Euro die Rede. Bundesweit seien 10 000 Betriebe in ihrer Existenz bedroht.

Als „grundsätzlich positiv“ bewertet Wolff, dass sich Bund und Länder mit den Beihilfen befasst haben. Er geht davon aus, dass zunächst ein Katalog von Kriterien erarbeitet wird, nach dem die Vergabe der Mittel erfolgt. Dafür gelte es noch zahlreiche Detailfragen zu klären – unter anderem beim Schadensnachweis. Wenn Betriebe ihre Ausfälle auf der Fläche nicht darstellen können, müssten sie den Nachweis der Hilfsbedürftigkeit über ihre Erlössituation darlegen. Ihm sei kein Betrieb im Landkreis bekannt, der wegen der Dürre in Existenznot geraten sei, betont Wolff weiter. Er geht davon aus, dass die Zuschusskriterien im Herbst vorliegen.

Insgesamt gibt noch rund 1200 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Oldenburg. Der Landvolk-Geschäftsführer schätzt, dass etwa ein Drittel von ihnen Ernteeinbußen von mehr als 30 Prozent haben – und damit einen Anspruch auf staatliche Unterstützung hätten.

Einen großen bürokratischem Aufwand befürchtet Franz-Josef Dasenbrock, Vorsitzender des Ortslandvolks in Wildeshausen. „Da werden wohl wieder wahnsinnig viele Papiere beschrieben.“ Aus Sicht Dasenbrocks sind viele Fragen unklar. Etwa: Was sind 100 Prozent, und was 30? Wenn Rindviehhalter keine exakten Zahlen über Raufutter beibringen können, stelle sich die Frage, ob Schätzungen akzeptiert werden. Und falls lediglich zinsverbilligte Kredite zur Verfügung gestellt werden, helfe dies Betrieben, die ohnehin schon auf wackeligen Beinen stehen, wenig.

Dasenbrock meint, es sei besser gewesen, der Staat hätte nach der Dürreperiode den „Notstand“ ausgerufen. Sein Argument: Viele Landwirte in der Region haben Lieferverträge, etwa mit Produzenten von Kartoffel-Tiefkühlprodukten oder Stärke, abgeschlossen. Die Bauern müssten bestimmte Mengen von hoher Qualität liefern. Können sie das nicht, drohten Vertragsstrafen. Im Fall des „Notstandes“ wäre die Klausel in den Verträgen nichtig, erklärt Dasenbrock. Nun aber müsse jeder Landwirt selbst mit seinem Vertragspartner verhandeln. Es gebe auch Fälle, in denen Maishersteller teuer Mais ankaufen und dann zum deutlich niedrigen Festpreis an den Vertragspartner abgeben müssten.

Derweil schnellen aufgrund der Dürre die Getreidepreise in die Höhe. Allein der Weizen habe sich seit Ende Juli schon um zehn Prozent verteuert, berichtet Wolff. Der Futtermais stieg seit Ende Juli von 190 Euro pro Tonne auf inzwischen 215 Euro.