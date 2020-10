Im Internet: Facebook und Co. professionell nutzen

Wildeshausen Für Gründerinnen und gründungsinteressierte Frauen bietet die Existenzgründungs-Agentur für Frauen (EFA) ein Webinar an mit dem Titel „Profil einrichten und Seiten auf Facebook erstellen“. Der Workshop findet am Freitag, 6. November, von 16 bis 17.30 Uhr im Life-Chat-Block statt. Referentin ist Andrea Kowalewski. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Die Teilnehmerinnen brauchen Laptops oder Rechner mit Kamera und Mikrofon.

Profil, Gruppen, Seiten, Rollen, Insights, Audience – was ist was und wie funktioniert es? Am Beispiel von Facebook richten die Teilnehmerinnen Profile ein und erstellen Seiten für die professionelle, geschäftliche Nutzung. Davon ausgehend wird die Einrichtung von Profilen in anderen Sozialen Medien erarbeitet. Die Referentin gibt Tipps und individuelle Hinweise zum Einstellen der Privatsphäre, Anlegen eines Impressums und verschiedener Untermenüs. Vor- und Nachteile verschiedener Einstellungsvarianten werden durchgespielt.

Nähere Informationen und Anmeldungen bis spätestens 22. Oktober im EFA-Projektbüro unter Telefon 0 44 31/8 56 49 oder Telefon 0 44 31/8 54 72.

Die Agentur bietet regelmäßig Beratungen und Formate rund um die Existenzgründung für Frauen an – im Life-Chat, als Telefonberatung und als Präsenzveranstaltung.