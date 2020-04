Jahresbericht: Commerzbank setzt positive Entwicklung fort

Wildeshausen Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung in Wildeshausen fortsetzen können. Mit 3700 Privatkunden, die hier in der Filiale betreut werden, stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 96,5 Millionen Euro. Dazu kommen rund 200 Unternehmerkunden. Das geht aus der Jahresbilanz hervor. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten“, sagt Michael Eilers, als Marktbereichsleiter verantwortlich für die Commerzbank-Filialen in Wildeshausen und Delmenhorst.

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief mache den Kunden indes zu schaffen. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch in Wildeshausen“, betonte Eilers. „Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt – das gilt auch in der derzeitigen Krise.“

Die Experten der Commerzbank erwarten nach einer Rezession im ersten Halbjahr bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Erholung in der Realwirtschaft und damit auch an den Börsen. „Wer sein Geld mittelfristig angelegt und breit gestreut hat, sollte Ruhe bewahren. Panikverkäufe sind das Schlimmste, was man jetzt tun kann“, so Eilers weiter. Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden im vorigen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen. Das Wertpapiervolumen wuchs bis Ende des Jahres um sechs Prozent auf 3,7 Millionen Euro an.